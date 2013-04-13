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Yaşam

Hırsızları koltuktaki kepek yakalattı

Bağcılar'da kuyumcu dükkânında yaşanan hırsızlığı polis ekiplerinin detaylı incelemesi ortaya çıkardı

13 Nisan 2013 19:11

Bağcılar'da bir kuyumcuda 5 ay önce meydana gelen ve güvenlik kamelaralarına yansıyan olayda müşteri gibi gelen  2'si kadın 3 kişi, iş yeri sahibini oyalayarak 2  bileziği alıp kendilerini bekleyen kiralık bir araçla ortadan kayboldu.

Durumu fark eden kuyumcu olayla ilgili polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olaydan 3 gün sonra ise şüpheliler aynı araçla Ümraniye'de kaza yaparak otomobili kaza yerinde bırakıp kaçtı. Polis kaza yapan aracın 3 gün önce yaşanan kuyumcu hırsızlığına karıştığını belirledi. Araç içerisinde yapılan detaylı inceleme sonrasında otomobilin koltuk başlığında kepek ve saç tellerine ulaşan ekipler, delilleri Kriminal Polis Laboratuarı Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.

Laboratuarda yapılan incelemede ise 2009 yılında başka bir olaya karışan 23 yaşındaki T.G.Ç'ye ait olduğu tespit edildi. Güven Timi Polisleri, şüphelinin Ordu'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalandığı; fakat Denetimli Serbestlik Yasası'ndan yaralanarak serbest kalıp Maltepe Polis Merkezi'ne imza verdiğini belirledi. Polis merkezi önünde bekleyen Güven Timi ekipleri 2 gün önce akşam saat 21.00'da imza vermeye gelen T.G.Ç.'yi gözaltına aldı. Sorgusunda 2 kadınla birlikte hırsızlık yaptığını itiraf eden T.G.Ç. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis kuyumcu hırsızlığına karışan diğer 2 kadını yakalamak için çalışma başlattı.

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