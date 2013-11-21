Hırsızlardan not: Yine geleceğiz, hedef 100 bin

Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi, son günlerde ilginç bir hırsızlık yöntemine sahne oldu. Hırsızlar girdikleri evlerde plazmadan ziynet eşyasına varana kadar birçok eşyayı çaldı. Bununla da yetinmeyen hırsızlar, evlere “Yine geleceğiz, hedef yüz bin” yazılı bir not bıraktı. Bu durum karşısında tedirgin olan mahalle sakinleri, acilen hırsızların yakalanmasını istiyor. Esenler’de son 3 üç ayda 623 hırsızlık vakası yaşanırken, sokaklarda da araç lastikleri patlatılıyor.

Mahalle sakinlerinden Yüksel Çınar, annesinin evinin bir ay içerisinde iki kez soyulduğunu, aracının lastiklerinin patlatıldığını söylüyor. Zaman gazetesinden Mehmet Ali Can'ın haberine göre, polis çağırdığını fakat polisin olay yerine çok geç geldiğini ifade eden Çınar, “Komşumun evine binanın çatısından beline ip bağlayıp banyo penceresinden giren bir hırsız, evdeki ziynet eşyalarını ve bir miktar parayı çaldı, başka bir daireden ise plazma TV çaldılar. Bir buçuk aydır hırsızlık olayları arttı ve oturduğumuz apartmanda bulunan 5 dairenin 4’ü soyuldu, şimdiye kadar mahallemizdeki hırsızlık olaylarından dolayı kimse tutuklanmadı. Bu durum beni ve çocuklarımı korkutuyor.” şeklinde konuştu. Yüksel Çınar’ın oğlu Hakan Çınar ise hırsızların genelde madde bağımlısı kişiler olduğunu söyleyerek, “Hırsızlar apartmana girmek için birinin çıkmasını bekleyip o esnada içeri giriyor veya zile basıp elektrikçi olduklarını söylüyorlar.” dedi.

Geçtiğimiz günlerde İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği huzur toplantısında da ilçedeki hırsızlık olayları masaya yatırıldı. Esenler İlçe Emniyet Müdürü Dr. Erhan Akgün’ün yaptığı açıklamaya göre Esenler’de son üç ayda 623 hırsızlık vakası gerçekleşti, 95 hırsız ise yakalandı.