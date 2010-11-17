Hırsızlar vicdana geldi

T24- Bursa’da, Nazlı ve Yahya Topal çiftinin evinden 3 bin TL çalan 3 genç kız, TV ekranlarından çiftin parayı Yahya Topal'ın beyin ameliyatı için biriktirdiklerini öğrenince 3 bin TL'yi avukatları aracılığıyla iade etti.



Eskişehir’den geçen ay hırsızlık için Bursa’ya gelen Handan U. (18), kardeşi Z.U. (16) ve arkadaşları G.T. (15), 25 Ekim günü merkez Nilüfer İlçesi Beşevler Mahallesi’nde bir apartmana girdi. Dikkat çekmemek için türban takıp hamile gibi davranarak daire kapılarını çalan 3 kız, bu sırada güvenlik kameralarına yakalandı. Tüm katları gezen kızların binanın girişindeki markette çalışan Nazlı (25) ve Yahya Topal (32) çiftine ait evi gözlerine kestirdi. Hırsızlar 2 dakika içerisinde açtıkları çelik kapıdan içeriye girdi. Buldukları 3 bin TL’yi alarak çıkıp gittiler.

‘Lütfen, tedavim için o para gerekli’

Akşam eve döndüğünde kapının açık olduğunu gören Nazlı Toprak beyin kanaması geçiren eşi Yahya Topal’ın ameliyatı için biriktirdikleri 3 bin TL’nin çalınmış olduğunu gördü. Geçirdiği beyin kanaması sebebiyle zor günler geçiren Yahya Topal ise, “Hırsızlara sesleniyorum, ‘Lütfen çaldıklarını geri getirsinler’. Tedavim için gerekli bütün parayı çalıp götürmüşler” diye konuştu.

Vicdan azabı çektiler

Topal çiftinin başına gelenler TV ekranlarına da yansıdı. Olayın televizyon haberlerinde çıkmasından sonra isimlerinin belirlendiğini, çaldıkları paranın hasta olan çifte ait olduğunu öğrenen hırsızlar, vicdan azabı çekip 3 bin TL’yi bir avukat aracılığıyla ameliyat olması için Topal çiftine iade etti.

Düğün takılarının parasıydı

PARANIN getirilmesiyle çok mutlu olduklarını söyleyen Nazlı Topal, “Eşim Ocak ayında beyin kanaması geçirdi. Halen fizik tedavisi sürüyor. Sağ kolu çalışmıyor. Sağ bacakta aksama var ve konuşma bozukluğu yaşıyor. Evimizden çalınan 3 bin TL’yi düğünümüzde takıların parası ile biriktirmiştik. Eşimin tedavisinde kullanacaktık. Eşim ile ben bir markette tezgahtar olarak çalışıyoruz” dedi.