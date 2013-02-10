Hırsızlar telefon kablolarını çaldı, 3 mahallenin haberleşmesi kesildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde hırsızlar 3 mahallede iletişimin durmasına neden oldu.

Yaklaşık 3 bin metre telefon kablosu çalan ve içindeki bakır telleri çıkarıp satan hırsızlar nedeniyle internet bağlantısı kesildi, sabit telefonlar kullanılmaz oldu.

Doğubayazıt ilçesindeki Hürriyet, Koçkıran ile Barış Mahallesi'nde hırsızlar gece yarısı yaklaşık 3 bin metre internet ve telekom kablosunu çaldı.

İnternete giremeyip, sabit telefonları kullanamayan yüzlerce kişiden Ali Taştan, "Allah hırsızların belasını versin. Birkaç kuruş para için yüzlerce kişiyi mağdur ettiler. Yaklaşık 2 aydır çocuklarımız ders çalışırken internete girmek için diğer mahalledeki kafe veya tanıdıklara gidiyor. Bu gibi kişilerin biran evvel yakalanıp cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Telekom yetkilileri, kablo hırsızlığın bir türlü önüne geçilemediğini, sorunu gidermek için çalıştıklarını bildirdi.

Yetkililer, bu gibi hırsızlığın köylerde de sık görüldüğünü belirtirken, "İçindeki bakır tel nedeniyle çalışan kablolar binlerce kişinin günlerce mağdur olmasına neden oluyor. Emniyet ve Jandarma'ya suç duyurusunda bulunduk. Depolarımız güvenlik kuvvetleri tarafından bulunup bize teslim edilen tonlarca kablo ile dolu" dedi.