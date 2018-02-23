Hırsızlar taksiciye ödemeyi çaldıkları malzemelerle yaptı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da 1\'i kadın 4 kişi, tekel bayi ve inşaat malzemesi satan firmayı soydu. Hırsızlar gece boyu dolaştıkları taksinin sürücüsüne ücreti, çaldıkları laptop ve içkilerle ödedi.

Olay, 20 Şubat\'ta merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi\'nde bulunan inşaat firmasında meydana geldi. Murat K. (26), Ayhan Ö. (19), Abdurrazak K. (25) ve Bahar A. (28) hırsızlık yapmak için Ahmet Ö.\'ye ait 01 T 1915 plakalı taksiye bindi. Zanlılar kapısını kırarak girdikleri inşaat firmasından, 3 televizyon, seramik lavabo, musluklar ve metal banyo aksesuarları ile 2 dizüstü bilgisayarı alıp kendilerini bekleyen taksiye bindi. Hırsızlar daha sonra civardaki tekel bayisine girdi. Zanlılar buradan da içki ve sigara çaldı.

TAKSİCİYE ÖDEMEYİ ÇALDIKLARI MALZEMELER İLE YAPTILAR

İki iş yerini de soyan hırsızlar, yanlarında taksiye verecekleri paraları olmayınca çaldıkları dizüstü bilgisayarlardan birini ve içki verdi. Taksici ise ödemeyi bu şekilde kabul edip malzemeleri aldı.

Sabah işyerine gelip soygunu fark eden firma sahibi polisi aradı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlıların 38 bin lira değerinde malzeme çaldığını tespit etti. İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, soyguncuların duvardaki televizyonları ve banyo malzemelerini aldığını, daha sonra soyguncuların taksiye binip olay yerinden ayrıldıklarını tespit etti. Taksinin plakasını tespit eden polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Eşkalleri tespit edilen zanlılardan Abdurrahman K. ve Bahar A.\'nın soygundan sonra kendilerine ait araca bindiklerini MOBESE kameralarından ortaya çıkarıldı. Adresleri tespit edilerek yakalanan 4 zanlı emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. Çalınan malzemelerden televizyon ve dizüstü bilgisayar bulunarak sahiplerine verildi.

Şüphelilerden Ahmet Ö. tutuklanırken, Bahar A. ile Abdurrazak K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dizüstü bilgisayarı eve götüren taksici Ahmet Ö. ise ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Polis olaya karışan Murat K.\'yi yakalamaya çalışıyor.



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