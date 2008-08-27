Hırsızlar ince çalışmış!

Erzurum'da bir kuyumcu, iş yerinden yapılan hırsızlığı, güvenlik kamerası kayıtlarından 4 gün sonra fark etti.

21 Ağustos tarihinde Taş Mağazalar Caddesi'ndeki Tortum Kuyumcusu'na gelen 3 kadın, Abdullah Tortum'dan beğendiği bileziği vitrinden çıkarmasını istedi. Bunun üzerine vitrine yönelen Tortum, bileziği çıkarırken, kadınlardan biri, vitrinde bulunan Trabzon setinin 3 bin YTL değerindeki bilekliğini çaldı.

Olayın üzerinden 4 gün geçtikten sonra bileziği vitrinde bulunmadığını fark eden iş yeri sahibinin oğlu Murat Tortum, dükkandaki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye başladı.

Tortum, kadınların vitrinden bilekliği çaldıklarını görmesi üzerine, durumu Emniyet Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.



