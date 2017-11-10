Hırsızlar çaldıkları yavru köpeği küçük kıza geri verdiler

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Kasım (DHA) - Avustralya\'da küçük bir kızın yavru köpeğini çalan hırsızlar, köpeği küçük kıza geri götürdü.

Avustralya\'nın Melbourne kentinde hırsızlar, Pazartesi günü soydukları evden bir dizüstü bilgisayar, tablet ve birkaç takıyla birlikte, Sasha ismindeki sekiz haftalık bir Labrador cinsi köpeği de çaldılar.

Evi soyulan aile, yerel medyaya yaptıkları konuşmada dört yaşındaki kızları Maia\'nın \"en iyi arkadaşının\" çalınması yüzünden \"çok üzgün\" olduklarını söyledi.

Bu açıklamanını yerel medyada yayınlanmasının ardından, Perşembe günü Sasha, ailenin arka bahçesinde ortaya çıktı.

Sasha\'nın sahiplerinden biri olan Ryan Hood, çalınmadan önce yalnızca bir haftalık olan yavru köpeğin sürekli bakım gerektiren bir sağlık sorunu olduğunu söyledi.

Hood ve Maia\'nın yerel haberlere konuşmasının ardından ulusal gündeme düşen olaydan sonra Australia\'s Today isimli programa konuşan Hood, \"Sasha\'nın geri dönmesi konusunda çok umutlanmak istemedik. Fakat bu sabah, eşim kendine kahve yapmak için mutfağa indiğinde, bahçedeki kulübenin yanında bir figür gördüğünü söyledi. Sasha\'yı çalan insanların vicdanları sızladığı veya korktukları için onu çitten bıraktıklarını düşünüyoruz. Açıkçası çok umurumuzda değil, sadece ona kavuştuğumuz için çok mutluyuz\" dedi.

Yerel polis, çalınan diğer eşyaların bulunamadığını ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. (Fotoğraflı)