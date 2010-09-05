Hırsızlar bu sefer karınca yuvalarını çaldı

T24 - Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde orman alanına nakledilen 10 kırmızı karınca (formica rufa) yuvasından 3’ünün çalındığı bildirildi.



Eskişehir Orman Bölge Müdürü Mahmut Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, 10 adet kırmızı orman karınca yuvasının nisan ayında 1200 rakımlı Ormantepe’ye naklediğini ve yuvaların tel örgü ile koruma altına alındığını anımsattı.



Karınca yuvalarının yüksekliğinin 1 metreyi bulduğunu ve her yuvada ortalama 300 bin karıncanın yaşadığını belirten Aydın, açıklamasında şunları kaydetti: "Karınca yuvalarını kontrol için Ormantepe’ye giden ekipler, yuvaların yerinde olmadığını gördü. Karınca yuvalarının ayı veya domuzlar tarafından tahrip edildiği ihtimalini düşünen uzmanlar, bu yönde bir ize rastlamadı.





Yuvalar insan eliyle, toprak içinde kalan kısımları dahi alınarak götürülmüş. Böyle bir olayla ilk kez karşılaşıyoruz. Kırmızı orman karıncaları bizim gönüllü işçilerimiz gibidir. Orman ağaçlarına zarar veren böcekleri yiyerek beslenirler. Hatta geçtiğimiz yıllarda keneleri de öldürdüklerini gözlemlemiştik. Ormanda doğal olarak bulunan bu karınca yuvalarını 1600 metreden daha düşük rakımlara taşımak için ilkbaharda 10 nakil yapmıştık. Şimdi taşıdığımız 3 yuvanın çalındığını gördük.





Her hangi bir delilimiz yok ama civardaki çiftlik sahipleri veya meyve bahçesi yapanlar yuvaları kendi alanlarına götürmüş olabilirler. Zira bu karıncaların meyvelerde bulunan parazitleri de yedikleri biliniyor. Bir ihtimalde karıca yumurtası yağı gibi bir ilaç yapımı için çalınmış olabilir. Karıncaların salgıladıkları formic asitin de kıymetli olduğunu biliyoruz."



