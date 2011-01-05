-HIRSIZLAR BANKALARA FENA DADANDI İSTANBUL (A.A) - 05.01.2011 - Esenyurt'ta bir banka, Ataşehir'de de bir kuyumcu dükkanı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce soyulmak istendi. Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda faaliyet gösteren bir banka şubesinin alarmının çalması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede, banka şubesinin ikinci kat duvarını kıran kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin, alarmın çalması üzerine soygunu gerçekleştiremeden olay yerinden kaçtığı belirlendi. Polis, soyguncuların kimliklerinin belirlenerek, yakalanmaları amacıyla banka şubesine ait kayıtları incelemeye aldı. Bu arada, Ataşehir Yeniçamlıca Mahallesi Dursunbey Caddesi'nde faaliyet gösteren kuyumcu dükkanına yan binada bulunan kömürlüğün duvarını kırarak girmeye çalışan kişiler, vatandaşların sesleri duyarak durumu polise bildirmesi üzerine kaçtı. Polis, plakası belirlenemeyen minibüsle olay yerinden uzaklaşan kişilerin yakalanması amacıyla başlattığı çalışmayı sürdürüyor.