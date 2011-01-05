T24 LogoT24 Logo
Gündem

HIRSIZLAR BANKALARA FENA DADANDI İSTANBUL (A.A)

05 Ocak 2011 11:41

-HIRSIZLAR BANKALARA FENA DADANDI İSTANBUL (A.A) - 05.01.2011 - Esenyurt'ta bir banka, Ataşehir'de de bir kuyumcu dükkanı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce soyulmak istendi. Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda faaliyet gösteren bir banka şubesinin alarmının çalması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede, banka şubesinin ikinci kat duvarını kıran kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin, alarmın çalması üzerine soygunu gerçekleştiremeden olay yerinden kaçtığı belirlendi.  Polis, soyguncuların kimliklerinin belirlenerek, yakalanmaları amacıyla banka şubesine ait kayıtları incelemeye aldı. Bu arada, Ataşehir Yeniçamlıca Mahallesi Dursunbey Caddesi'nde faaliyet gösteren kuyumcu dükkanına yan binada bulunan kömürlüğün duvarını kırarak girmeye çalışan kişiler, vatandaşların sesleri duyarak durumu polise bildirmesi üzerine kaçtı.  Polis, plakası belirlenemeyen minibüsle olay yerinden uzaklaşan kişilerin yakalanması amacıyla başlattığı çalışmayı sürdürüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24