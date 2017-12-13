Hırsızlar, 540 yıllık türbenin çatısındaki kurşun levhaları çalıyor

Hüseyin ÖZBALI/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'nın Altındağ ilçesi Ulus semtindeki 540 yıllık Karyağdı Türbesi\'nin çatısını kaplayan kurşun levhalar, hırsızlar tarafından sökülerek çalındı.

Ulus İtfaiye Meydanı\'nda 1477 yılında inşa edilen Karyağdı Türbesi\'nin çatısını kaplayan kurşun levhalar, kimliği belirlenemeyen hırsız ya da hırsızlar tarafından sökülerek götürüldü. Kurşun levhaların farklı günlerde çalındığını anlatan Ulus sakinleri, geçen yıl da iki hırsızı gece saatlerinde türbenin kubbesindeki kurşun levhaları sökerken gördüklerini, durumu hemen polise bildirerek yakalanmalarını sağladıklarını ve hırsızların 11\'er ay hapis cezası aldıklarını söyledi. Çevredeki esnaf ise türbeye bu yıl da başka hırsızların dadandığını, her geçen gün çatıdaki levhaların azaldığını belirtti.



FOTOĞRAFLI