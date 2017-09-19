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Hırsızın pişkinliği polisi ile dükkan sahiplerini şaşırttı

  İhsan YALÇIN -Zeki GÜNAL /İSTANBUL,(DHA) Beyoğlu'nda bir işyerine giren hırsız, polisleri karşısında görünce "patron" numarası yaptı

19 Eylül 2017 14:31

 

İhsan YALÇIN -Zeki GÜNAL /İSTANBUL,(DHA) Beyoğlu\'nda bir işyerine giren hırsız, polisleri karşısında görünce \"patron\" numarası yaptı. Ayaklarını masaya uzatıp \"Ben buranın sahibiyim, çıkın dışarı\" diyen hırsız gözaltına alınmaktan kurtulamadı.

Olay, Beyoğlu\'nda dalış, sualtı, kayak, dağcılık ürünleri satan bir mağazada meydana geldi. 30 yaşlarında bir kişi gece saatlerinde iş yerinin camını kırıp içeri girdi. Alarm merkezine giden sinyal üzerine de mağazaya polis ekibi yönlendirildi. Bu sırada alarmdan haberi olmayan kişi, içeride çekmece ve kasayı karıştırıyordu. Ssaat ve bir miktar para çalan kişi bir anda  karşısında polisleri buldu. Bu sırada hırsızın rahat tavırları polisi bile şaşkına çevirdi. İş yeri sahibi olduğunu söyleyen hırsız, ayaklarını masanın üzerine attı, polise çıkıştı. \"Ben buranın sahibiyim, çıkın dışarı\"  diyen hırsız, tüm çabalarına rağmen gözaltına alınmaktan kurtulamadı.  O anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


 

\"ALARM ÜZERİNE MAĞAZAYA GELDİK\"

Güvenlik şirketinin araması üzerine mağazaya geldiklerini söyleyen iş yeri çalışanı Orçun Bostancı, \"Camı kırıp içeri girmiş. Kasayı boşaltmış. Alarm üzerine mağazaya geldik. Polisler de buradaydı. Ekipler içeri girdi. Hırsız, \'Dükkanın sahibi benim\' deyip iş yerini terk etmek istemedi. Polis sonra şüpheliyi gözaltına aldı\" diye konuştu. 

(FOTOĞRAF)

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