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Yaşam

Hırsızı, tişörtündeki yazı ele verdi

Konya'da 15 iş yerinden hırsızlık olayına karıştığı öne sürülen zanlıyı, daha önce çaldığı bilgisayarı satmaya çalışırken

11 Ağustos 2008 03:00

Konya'da 15 iş yerinden hırsızlık olayına karıştığı öne sürülen zanlıyı, daha önce çaldığı bilgisayarı satmaya çalışırken giydiği tişörtteki yazı ele verdi.
Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Karatay ilçesi Şerafettin Caddesi'ndeki iş hanlarında bulunan 10 hukuk bürosu ile 5 iş yerinden yaklaşık bir ay içinde yapılan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Polis, zanlıların çaldıkları elektronik büro malzemelerini satabileceği iş yerlerinin sahiplerini uyardı.
Kısa bir süre sonra, tişörtünde "Tokyo 25" yazan bir kişinin diz üstü bilgisayar satmaya çalıştığı ihbarını alan polis, ihbarın geldiği bölgeye giderek, zanlı Muammer E'yi tişörtündeki yazıdan tespit etti. Muammer E, kovalamaca sonunda, Kalecik Mahallesi'nde bir binanın bodrum
katında yakalandı.
İş hanlarından hırsızlık yaptığını itiraf ettiği öğrenilen Muammer E'nin ifadesinden yola çıkan polis, çalıntı malzemeleri zanlı adına satmaya çalıştıkları ileri sürülen Mustafa A. (27) ve Barış Ş'yi (19) de gözaltına aldı. Zanlıların Ankara ve Konya'da sattıkları çok sayıda diz üstü bilgisayar,
bilgisayar kasası, monitör, fotoğraf makinesi, çalıntı çek ve senet ele geçirildiği öğrenildi.
Daha önce bir kargo şirketindeki hırsızlık olayına da karıştığı belirtilen Muammer E'nin, iş hanları kapanmadan önce çatı katlarına gizlendiği, kapandığında hırsızlık yaptığı bildirildi.
Zanlılar, emniyette sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi.  (aa)

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