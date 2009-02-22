T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Hırsızı röntgen filmi yakalattı

İzmir'de hırsızlık amacıyla girdiği evde, röntgen filminin konulduğu poşeti bırakan Orhan K., barkotta yazılı bilgilerden yola çıkan polis tarafından yakalandı.

22 Şubat 2009 02:00

İzmir'in Konak İlçesi'nde hırsızlık amacıyla girdiği evde, bir süre önce tedavi için hastaneye giden ablasının röntgen filminin konulduğu poşeti bırakan Orhan K., poşetteki barkotta yazılı bilgilerden yola çıkan polis tarafından yakalandı. Aynı suçtan 11 ayrı sabıkasının bulunduğu belirlen 23 yaşındaki Orhan K., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne 2 gün önce başvuran Sevilay Kırbaç, Eşrefpaşa Semti 542 Sokak 2/85 numarada oturduğunu, demir çubukla kapısını zorlayıp içeri giren hırsızla karşılaştığını, hırsızın kendisini görünce elindeki poşeti atarak kaçtığını belirtti. Soruşturma başlatan polis, hırsızın demir çubuğu içinde taşıdığı ve eve attığı poşetin üzerinde İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nce verilen bir barkotu farketti. Röntgen filmi poşetindeki barkotta, 27 yaşındaki N.K. adlı hastaya tedavi uygulandığı yönünde bilgilerin yer aldığı saptandı.

Hastanın oturduğu eve baskın düzenleyen ekipler, 11 ayrı hırsızlık suçundan sabıkası bulunan Orhan K.'yi yakaladı. Yakalanınca şaşkına dönen Orhan K., ev sahibi Sevilay Kırbaç tarafından teşhis edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Orhan K. sevk edildiği adliyede, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

(DHA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24