Hırsızı röntgen filmi yakalattı

İzmir'in Konak İlçesi'nde hırsızlık amacıyla girdiği evde, bir süre önce tedavi için hastaneye giden ablasının röntgen filminin konulduğu poşeti bırakan Orhan K., poşetteki barkotta yazılı bilgilerden yola çıkan polis tarafından yakalandı. Aynı suçtan 11 ayrı sabıkasının bulunduğu belirlen 23 yaşındaki Orhan K., sevk edildiği adliyede tutuklandı.



İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne 2 gün önce başvuran Sevilay Kırbaç, Eşrefpaşa Semti 542 Sokak 2/85 numarada oturduğunu, demir çubukla kapısını zorlayıp içeri giren hırsızla karşılaştığını, hırsızın kendisini görünce elindeki poşeti atarak kaçtığını belirtti. Soruşturma başlatan polis, hırsızın demir çubuğu içinde taşıdığı ve eve attığı poşetin üzerinde İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nce verilen bir barkotu farketti. Röntgen filmi poşetindeki barkotta, 27 yaşındaki N.K. adlı hastaya tedavi uygulandığı yönünde bilgilerin yer aldığı saptandı.



Hastanın oturduğu eve baskın düzenleyen ekipler, 11 ayrı hırsızlık suçundan sabıkası bulunan Orhan K.'yi yakaladı. Yakalanınca şaşkına dönen Orhan K., ev sahibi Sevilay Kırbaç tarafından teşhis edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Orhan K. sevk edildiği adliyede, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.



(DHA)

