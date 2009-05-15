Hırsızı linçten polis kurtardı

Kemer İlçe Merkezi Cumhuriyet Parkı'nda sıra bekleyen taksiye Antalya'ya gideceğini söyleyerek binen ve taksi şoförünün durak yetkilisine haber vermek için inmesini fırsat bilerek taksiyi kaçan hırsız, linç edilmekten son anda kurtarıldı.



Kemer'de saat 15.00 sıralarında, Cumhuriyet Parkı'nda bekleyen Argun Erkal'a ait 07 T 0588 plakalı taksiye binen 37 yaşındaki Ahmet B., taksi şoförüne Antalya'ya gitmek istediğini söyledi. Taksi şoförünün durak sorumlusuna Antalya'ya gideceğini bildirmek için arabadan indiği sırada, sürücü koltuğuna geçerek, taksiyi çalıştıran Ahmet B., Kemer'den Antalya'ya doğru ilerlemeye başladı.



Bu sırada taksi durağından yapılan anons üzerine durağa bağlı olarak çalışan 2 taksi, Palmet Resort Otel'in önünden yolu kapattı. Yolun kapalı olduğunu görünce, taksiyi yol kenarında duran bir otomobile çarptıktan sonra bırakıp kaçmaya çalışan Ahmet B.'yi taksiciler yakalayarak dövmeye başladı. Olay yerine diğer taksilerin de gelmesiyle linç girişimiyle karşı karşıya kalan Ahmet B.'yi olay yerine gelen polis kurtardı. Polisin elinden de kurtularak kaçmaya başlayan Ahmet B.'yi yakalayan taksiciler yeniden dövmeye başladı. Kalabalığı güçlükle dağıtan polis memuru, kalabalığın arasından çıkardığı zanlıyı polis otomobiliyle Kemer Devlet Hastanesi'ne götürdü.



Kemer'de bulunan bir kuyumcu dükkanında tezgahtar olarak çalıştığı anlaşılan Ahmet B., polisteki sorgusunun ardından Adliye'ye sevk edildi.



Bu arada yaşanan gelişmeler ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. (DHA)

