Hırsızı kamera da durduramadı

İzmir'in Alsancak Semti'nde, içeride kimse yokken Recep Karataş'a ait markete giren kimliği belirsiz hırsız, güvenlik kameralarını fark ettiği halde, kasadaki 950 lirayı alıp kaçtı.



Hırsızlık anı kameralar tarafından görüntülendi.



Olay, geçen cumartesi günü saat 23.00 sıralarında Alsancak Semti 1380 Sokak'taki bir markette meydana geldi. Recep Karataş'a (28) ait markete içeride kimsenin olmadığı sırada giren 25-30 yaşlarındaki kimliği belirsiz erkek hırsız, kapıdaki ve işyerinin içindeki güvenlik kameralarını fark ettiği halde, aldırmadan kasaya yöneldi. Etrafı inceleyen hırsız, kimsenin gelmediğini görünce, kasaya elini uzatıp, içindeki 950 TL'yi aldı, ardından hızla uzaklaştı. Hırsızlık anı ise merketteki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.



Kameraları fark etmiş



Hırsızlığı fark edip, güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde şaşıran market sahibi Recep Karataş, ``Olay günü akşam saatlerinde, marketi babam Hasan Karataş'a bırakıp, dinlenmek için eve gittim. Babamı takip ettiğini düşündüğüm hırsız, O'nun kısa süreliğine dışarı çıktığını fark ederek, bir anlık dalgınlığından yararlanmış. Güvenlik kameralarını farkettiği halde merkete girmiş. Etrafı inceleyip, kasadaki paraları alıp kaçmış'' dedi. Hırsızın bakışlarından güvenlik kameralarını farkettiğinin anlaşıldığını söyledi.



Karataş'ın şikayetçi olmasıyla harekete geçen polis, güvenlik kamerası kayıtlarını incemeye aldı. Kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.



