Hırsızı ihbar edene 'Hürrem' yüzüğü

T24 - Adana'da kuyumcu Kamil Topal, işyerinden oyalamak suretiyle hırsızlık yapan anne ile çocukları oldukları sanılan 3 kişiyi ihbar ederek yakalatan kişiye, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin karakterlerinden Hürrem Sultan'ın taktığı altın kaplama yüzük hediye edeceğini söyledi.





Geçen cuma günü alışveriş bahanesiyle 'Kamil Kuyumculuk'a 15 yaşlarında bir kız, 10 yaşlarında bir erkek çocukla gelen 50 yaşlarındaki bir kadın, alışveriş bahanesiyle cam tezgah arkasında sergilenen altın yüzüklere bakmaya başladı.

Topal, başka bir müşteri ile ilgilendiği sırada, kadın 'Perdeleme yaparak' onun görüş uzaklığını kapattı, erkek çocuk da, tezgah bölümüne geçip, toplam 6 bin TL değerindeki 20 yüzüğün bulunduğu tablayı aldı.

Daha sonra kimsenin kendilerinden şüphelenmemesi için yanlarında getirdikleri çeyrek altını bozduran şüpheliler işyerinden ayrılıp izlerini kaybettirdi.

Onları gönderip, diğer müşteriyle de ilgilendikten sonra yüzük tablasının çalındığını fark eden Topal, güvenlik kamerası kaydını izlediğinde, kadın ile çocuklarının hırsızlığı gerçekleştirdiğini gördü.

Topal'ın haber verdiği polis, güvenlik kamerası görüntülerinden fotoğraflarını çıkardığı 3 kişiyi aramaya başladı. Hırsızları ihbar edip, yakalatanları ödüllendireceğini bildiren kuyumcu Kamil Topal, şöyle dedi:

"Kim olursa olsun yeter ki onları yakalatsın. Bu kişileri ihbar edip, yakalatan kişiye altın Hürrem Sultan yüzüğü hediye edeceğim. Benim canım yandı, başkasının canı yanmasın istiyorum. Bu yüzden de ödül koydum, umarım hırsızlar bulunur."