T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Hırsızı ihbar edene 'Hürrem' yüzüğü

Hırsızı ihbar eden kişiye kuyumcudan 'Muhteşem Yüzyıl' dizisindeki Hürrem'in altın yüzüğü hediye edilecek.

13 Mart 2011 02:00

T24 - Adana'da kuyumcu Kamil Topal, işyerinden oyalamak suretiyle hırsızlık yapan anne ile çocukları oldukları sanılan 3 kişiyi ihbar ederek yakalatan kişiye, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin karakterlerinden Hürrem Sultan'ın taktığı altın kaplama yüzük hediye edeceğini söyledi.

Geçen cuma günü alışveriş bahanesiyle 'Kamil Kuyumculuk'a 15 yaşlarında bir kız, 10 yaşlarında bir erkek çocukla gelen 50 yaşlarındaki bir kadın, alışveriş bahanesiyle cam tezgah arkasında sergilenen altın yüzüklere bakmaya başladı.

Topal, başka bir müşteri ile ilgilendiği sırada, kadın 'Perdeleme yaparak' onun görüş uzaklığını kapattı, erkek çocuk da, tezgah bölümüne geçip, toplam 6 bin TL değerindeki 20 yüzüğün bulunduğu tablayı aldı.

Daha sonra kimsenin kendilerinden şüphelenmemesi için yanlarında getirdikleri çeyrek altını bozduran şüpheliler işyerinden ayrılıp izlerini kaybettirdi.

Onları gönderip, diğer müşteriyle de ilgilendikten sonra yüzük tablasının çalındığını fark eden Topal, güvenlik kamerası kaydını izlediğinde, kadın ile çocuklarının hırsızlığı gerçekleştirdiğini gördü.

Topal'ın haber verdiği polis, güvenlik kamerası görüntülerinden fotoğraflarını çıkardığı 3 kişiyi aramaya başladı. Hırsızları ihbar edip, yakalatanları ödüllendireceğini bildiren kuyumcu Kamil Topal, şöyle dedi:

"Kim olursa olsun yeter ki onları yakalatsın. Bu kişileri ihbar edip, yakalatan kişiye altın Hürrem Sultan yüzüğü hediye edeceğim. Benim canım yandı, başkasının canı yanmasın istiyorum. Bu yüzden de ödül koydum, umarım hırsızlar bulunur."



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24