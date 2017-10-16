Hırsızı, alışveriş yaptığı marketin poşeti yakalattı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da girdiği evden ziynet eşyası ve televizyonla kapının önünde park halindeki hafif ticari aracı çalan M.K.B., alışveriş yaptığı marketin poşetinden kimliği belirlenerek, yakalandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi\'nde bulunan H.B.\'ye ait evde, cumartesi günü meydana geldi. Kimsenin olmadığı sırada eve giren kimliği belirsiz kişi, televizyon, altın kolye, küpe ve yüzükle anahtarını aldığı park halindeki 02 AJ 068 plakalı hafif ticari aracı çaldı. Eve gelen H.B., durumu fark edip, polise haber verdi. Olay yerine ulaşan polis ekileri, kayıplara karışan kişiyi bulmak için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Ekiplerin çalışması sürerken, ihbar üzerine Yunus Emre Mahallesi\'nde fark edilen ve plakası sökülen hafif ticari araç, takibe alındı. Polislerin kovaladığı şüpheli, aracı bir süre sonra terk edip, izini kaybettirdi.

Ekiplerin terk edilen araçta yaptığı incelemede market poşetleri bulunurken, eşyalardan parmak izi alındı. Poşetlerin ait olduğu marketin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin M.K.B. olduğunu belirledi. M.K.B., evine düzenlenen operasyonla yakalanırken, şüphelinin çaldığı televizyon ve ziynet eşyaları da ele geçirildi. Araç ve eşyalar, sahibine teslim edilirken, M.K.B. ise hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



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