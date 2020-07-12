Hırsızdan taktik: Bende virüs var; yaklaşmayın!

Bursa’da hırsızlık yaparken yakalanan Doğan P. (18), "Az önce hastahaneden çıktım. Bende Koronavirüs var, yaklaşmayın" diyerek polisleri kendinden uzaklaştırmaya çalıştı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Duaçınarı Mahallesi'nde bir evde yakınını ziyarete giden Doğan P., iddiaya göre yengesinin ve dayısının dolaplarındaki cüzdan ile cep telefonlarını çaldı. Ardından, sokaktaki bazı evlere giren Doğan P., vatandaşların ziynet eşyalarını da çaldı.

Şikayet üzerine mahalleye giden polisler tarafından yakalanan Doğan P., "Az önce hastahaneden çıktım. Bende Koronavirüs var. Bana yaklaşmayın" diyerek polisleri kendinden uzaklaştırmaya çalıştı.

Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan Doğan P. emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi.