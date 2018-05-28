Hırsızdan 6 bin liralık bileziğini geri getirmesini istedi

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde Nezaket Eteş (39), muayene için gittiği hastanede 6 bin liralık altın bileziğini çalan hırsıza seslenerek, geri getirmesini istedi.

Malkara ilçesinde oturan 3 çocuk annesi Nezaket Eteş, önceki hafta muayene olmak için Malkara Devlet Hastanesi\'ne gitti. Kolundaki altın bileziği sedye üzerine bıraktığını ve çalındığını öne süren Eteş, polise şikayette bulunurken, bileziğini çalan kişinin pişman olup kendisine teslim etmesi halinde şikayetinden vazgeçeceğini söyledi.

Çalınan bileziğin kendisinin ve çocuklarının geleceği olduğunu söyleyen Nezaket Eteş, \"Yetkililerce bileziğimin bulunmasını istiyorum. Maddi sıkıntılar yaşıyorum. Tek istediğim kaybolan bileziğimin bulunması. Bileziğimi alan kişiye buradan sesleniyorum. Ben kimseyi asla suçlamıyorum. Bileziğimi alan kişi elini vicdanına koysun bileziğimi geri iade etsin. Benim 3 tane çocuğum var. Çocuklarımın birini bu yıl diğerini de bir dahaki yıl üniversiteye göndereceğim. Bu bilezik benim geleceğimin garantisiydi. Bileziğimin değeri yaklaşık 6 bin lira. Benim ve çocuklarımın geleceği için bu bileziğin bulunması gerekiyor. Ben hastaneyi suçlamıyorum. Bileziğimi alan kişiye sesleniyorum tekrar söylüyorum o bilezik benim geleceğimdi\" diye konuştu. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.



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