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Yaşam

Hırsıza mahalle dayağı

Adana'da kaçmaya çalışan hırsız K.O'yu yakalayarak darbeden mahalle sakinleri, şüpheliyi daha sonra polis ekiplerine teslim etti

17 Mart 2017 01:06

Adana'da, bir eve giren 3 hırsızdan birini yakalayarak darbeden mahalle sakinleri, şüpheliyi daha sonra polise teslim etti. Mahallede yaptığı çalışmada bir hırsızı daha yakalayan polis, kaçan diğer hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

CNN Türk’te yer alan habere göre 3 hırsız, Almanya'da yaşayan bir kişinin merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evine girdi.

Ev içinde el feneri ışığı gören mahalle sakinleri, ev sahibinin Almanya'da olması nedeniyle durumdan şüphelenerek evin etrafını sardı.

Yan evlerin bahçelerine atlayarak kaçmaya çalışan hırsızlarla mahalle sakinleri arasında kovalamaca yaşandı.

Kaçmaya çalışan hırsız K.O'yu (25) yakalayarak darbeden mahalle sakinleri, şüpheliyi daha sonra polis ekiplerine teslim etti.

Baygınlık geçiren K.O, olay yerine çağrılan ambulansla Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hırsızlık olayının ardından mahallede çalışma yapan polis, otomobille kaçmaya çalışan diğer hırsız M.D'yi (24) yakalayarak Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürdü. Polis, diğer hırsızı arıyor.

 

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