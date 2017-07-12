Hırsıza "Doktora tezimi geri ver, yeni bilgisayar hediyem olsun" çağrısı

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki evinden doktora tezi kayıtlı bilgisayarı çalınan öğretmen, hırsızın ortaya çıkması halinde yeni bilgisayar ve para ödülü vereceğini açıkladı.

NTV'de yer alan habere göre; olay şöyle gelişti:

Pamukkale ilçesi Mehmetçik Mahallesi'ndeki bir apartmanın birinci katında oturan Haydar Güngör (50), evinin salonunda çanta içinde bıraktığı bilgisayarının çalındığı gerekçesiyle polise başvurdu. Güngör'ün oturduğu evden parmak izi alan polis ekibi, hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Doktora tezi de çalındı

Haydar Güngör, yaptığı açıklamada, bilgisayarında 4 yıldır emek verdiği doktora tezinin kayıtlı olduğunu belirterek, 2 gündür ikinci el bilgisayar satan dükkanları gezdiği söyledi.



Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğretmen olduğunu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Hadis Ana Bilim Dalı'nda doktora yaptığını ve "Hadis metinlerinde Cebrail" kavramı üzerine hazırladığı tezi de tamamladığını aktaran Güngör, "Gece eşimle ayakta olmamıza rağmen hırsız balkondan girmiş. Salonda sandalyenin üzerinde bilgisayarımın olduğu çantayı almış. İşin garip tarafı, evden başka hiç bir şey alınmamış. Başka bilgisayar da vardı. Sabah kalkınca durumu fark ettim. Bilgisayarımın çalınmasına üzülmüyorum. İçinde bitirdiğim doktora tezim vardı. 2 gündür ikinci el bilgisayar satan yerlerde çalınan bilgisayarımı arıyorum" dedi.

Sokak sokak gezip bilgisayarını arıyor

Çalınan bilgisayarını bulmak için adeta sokak sokak gezen Haydar Güngör, ikinci el bilgisayar satıcılarını dolaşarak, kendisine yardımcı olmalarını rica ediyor. Güngör, hırsızın bilgisayarı getirmesi halinde ona yeni bir bilgisayar hediye edeceğini belirterek, "Arkadaşıma sesleniyorum; Hem şikayetimi geri alacağım, hem üzerine de ona para ve bilgisayar hediye edeceğim. Ne olur doktora tezimi bana getirsin. Lütfen sesimi duysun ve benim emeklerimi boşa çıkartmasın. 40'ından sonra doktoraya başladım ve şu anda sıfırım. Elimden emeklerim kayboldu gitti" diye konuştu.