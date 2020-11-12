Hırsız zannettiği oğlunu tüfekle ateş ederek öldürdü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Mehmet A. (50), birlikte çobanlık yaptığı kendisiyle aynı adı taşıyan oğlu Mehmet A.'yı (17) hırsız zannedip tüfekle ateş ederek, öldürdü.

Dün gece 23.00 sıralarında Yaylacık Mahallesi Beşoluk Yaylası’nda baba Mehmet A., oğlu ile hayvanları beslemek için kaldığı yayla evinin bahçesinden gelen sesi, hırsız zannetti.

Tüfeğini alıp, karanlıkta sesin geldiği yöne doğru ateşledi. Vurduğu kişinin bahçedeki tuvaletten dönen oğlu Mehmet A. olduğunu fark eden baba, hemen jandarma ve sağlık ekiplerini arayıp, yardım istedi.

Göğsünden vurulan Mehmet A., gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Baba Mehmet A., jandarma tarafından gözaltına alındı. (DHA)