T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Hırsız yağmurlu havayı seviyor

07 Mayıs 2009 18:38

Antalya Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdür Yardımcısı Gökhan Demir, yağmurlu ve fırtınalı günlerde hırsızlık olaylarının yüzde 15- 20 oranında arttığını söyledi.

Önleyici Hizmetler Şube Müdür Yardımcısı Gökhan Demir, 2004 yılından beri tutulan suç istatistiklerine göre, yağmurlu ve fırtınalı günlerde hırsızlık olaylarının arttığını söyledi. Demir, ``Yağmurlu ve fırtınalı günlerde evden, iş yerinden ve otomobilden hırsızlık olayları yüzde 15- 20 oranında artıyor'' dedi. Hava şartlarındaki olumsuzlukların suçluyu kamufle ettiğini dile getiren Demir, ``Özellikle yağışlı ve rüzgarlı günlerde ekiplerimizi uyararak hırsızlık olaylarına karşı önlemlerimizi artırıyoruz. Çünkü böyle günlerde suçlu kendini daha kolay saklayabiliyor. Hırsız tarafından ev ya da otomobilin camı kırıldığında veya alarm devreye girdiğinde vatandaş psikolojik olarak, olayın hava şartlarından dolayı olduğunu sanabiliyor. Bu nedenle de olaya müdahale şansımız azalıyor'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24