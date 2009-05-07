Hırsız yağmurlu havayı seviyor

Antalya Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdür Yardımcısı Gökhan Demir, yağmurlu ve fırtınalı günlerde hırsızlık olaylarının yüzde 15- 20 oranında arttığını söyledi.



Önleyici Hizmetler Şube Müdür Yardımcısı Gökhan Demir, 2004 yılından beri tutulan suç istatistiklerine göre, yağmurlu ve fırtınalı günlerde hırsızlık olaylarının arttığını söyledi. Demir, ``Yağmurlu ve fırtınalı günlerde evden, iş yerinden ve otomobilden hırsızlık olayları yüzde 15- 20 oranında artıyor'' dedi. Hava şartlarındaki olumsuzlukların suçluyu kamufle ettiğini dile getiren Demir, ``Özellikle yağışlı ve rüzgarlı günlerde ekiplerimizi uyararak hırsızlık olaylarına karşı önlemlerimizi artırıyoruz. Çünkü böyle günlerde suçlu kendini daha kolay saklayabiliyor. Hırsız tarafından ev ya da otomobilin camı kırıldığında veya alarm devreye girdiğinde vatandaş psikolojik olarak, olayın hava şartlarından dolayı olduğunu sanabiliyor. Bu nedenle de olaya müdahale şansımız azalıyor'' diye konuştu.

