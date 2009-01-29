Hırsız kovalarken şehit oldu

Tuzla'da, otomobille kaçan üç kişiyi kovalayan polis ekibi, meslektaşlarının kurduğu barikat nedeniyle park halindeki bir kamyonete arkadan çarptı. Hurdaya dönen ekip otosundaki polis memuru Soner Sivri (34), şehit oldu.



Tuzla'da hırsızlık şüphelisi üç kişi, dün saat 01.00 sıralarında, polislerin "dur" ihtarına uymayıp 34 UEA 07 plakalı Toyota marka otomobille kaçtı. Otomobilin çalıntı olduğu belirlenince Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde görevli polisler Soner Sivri ve Ali Örnek, sivil ekip otosuyla iki şüphelinin peşine düştü.



Ara sokaklarda izlerini kaybettiremeyen iki şüpheli, D-100 Karayolu'na çıkarak Kadıköy'e yöneldi. Sivri ve Örnek de takibi sürdürdü. Bu sırada 95-159 kod nolu ekipte bulunan polisler, D-100 Karayolu'nu İçmeler Köprüsü altında trafiğe durdurdu. İki hırsızlık şüphelisi ekip otosuna çarptı. Otomobilleri kullanılamaz duruma gelen hırsızlık şüphelileri yaralı olarak yakalandı. Bu sırada Mehmet Ali Başıbüyük de 34 SJY 11 plakalı İsuzu marka kamyonetiyle barikat nedeniyle yol ortasında durmak zorunda kaldı. Arkadan sivil ekip otosuyla gelen Ali Örnek, duramayarak kamyonete çarptı.



Örnek ve yanında oturan Sivri, hurdaya dönen ekip otosunda sıkıştı. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu önce Örnek, ardından da Sivri otomobilden çıkartıldı.



Pendik Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenen Sivri yolda şehit oldu. Ağır yaralı olarak Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ali Örnek ameliyata alındı. Örnek'in de hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi.



Olay yerindeki polisler, şüphelileri, "Kaza sizin yüzünüzden" oldu diyerek darp etti. Daha sonra Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri yaptırılan 3 kişi Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

