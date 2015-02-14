Hırsız kendi kamerasına yakalandı

Komşusunu soyan hırsız caddedeki işyerlerinin kameralarını ters çevirip kendi dükkânınınkini unutunca yakalandı.

Karaman’da 8 Şubat Pazar günü saat 04.15’te, Külhan Mahallesi Yeni Minare Caddesi’nde Yahya Koçak’a ait cep telefonu dükkânı soyuldu. Caddedeki işyerlerinin güvenlik kameralarını ters çeviren hırsız, Koçak’ın işyerinin kapı kilidini kırıp içeri girdi. Yaklaşık 140 bin lira değerinde 102 akıllı cep telefonunu alan zanlı, son önlem olarak, Koçak’ın dükkânının içini görüntüleyen kameranın kayıt cihazını da yanında götürdü. Sabah saatlerinde işyerine gelen Koçak, polise haber verdi.

İpucu hırsızdan

Polis, zanlının yaklaşık 50 tane ikinci el cep telefonuna hiç dokunmadığını, sadece yeni telefonları çaldığını saptadı. Çalışma başlatan polis, hırsızlığın gerçekleştirildiği caddede sadece bir işyerinin güvenlik kamerasının ters çevrilmediğini belirledi. Kamera kaydını inceleyen polis, 1 kişinin elinde sopayla diğer işyerlerinin güvenlik kameralarını ters çevirdiğini gördü. Araştırmayı derinleştiren polis, şüphelinin, kamerası ters çevrilmeyen tek dükkânın sahibi olan ve hırsızlık yapılan işyerinin yanındaki dükkânında cep telefonu satan E.B. olduğunu belirledi. Zanlı gözaltına alınırken, çalınan cep telefonları da evinde bulundu. Adliyeye sevk edilen E.B. tutuklandı.