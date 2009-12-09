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Yaşam

Hırsız güvenlik kamerasını ve kayıtlarını çaldı

09 Aralık 2009 00:04

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki bir ilköğretim okuluna giren hırsızlar, güvenlik kamerası kayıtlarının bulunduğu bilgisayar ile bazı eşyaları çaldı.

Alınan bilgiye göre, merkezde bulunan İsmet Öztop İlköğretim Okulu'na ikinci kattaki pencereden giren hırsızlar, güvenlik kameralarını ters çevirdikten sonra, kamera kayıtlarının da bulunduğu bilgisayar, yazıcı, telsiz telefon, internet modemi ve fotokopi makinesini alarak kaçtı.

Okula geldiklerinde durumu fark eden görevlilerin olayı bildirdiği polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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