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Yaşam

Hırsız girdiği iş yerinde uyuya kalınca yakalandı

İşyerine hırsızlık amacıyla giren S.E. (26), işyerindeki koltuk üzerinde uyuya kaldı

31 Ocak 2014 13:30

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir işyerine hırsızlık için giren şüpheli, aldığı maddenin etkisiyle koltukta uyuyup kalınca yakalandı.

Bülent Tatoğlulları'nın Doğan haber Ajansı'nda yer alan habere göre olay, önceki gün saat 23.30 saatlerinde Muratpaşa İlçesi'nde bulunan Sedir Mahallesi, Akın Caddesi üzerindeki Bayraktar Bobinaj adlı işyerinde meydana geldi. İşyerine hırsızlık amacıyla giren S.E. (26), aldığı maddenin etkisiyle işyerindeki koltuk üzerinde uyuya kaldı. Vatandaşın ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açarak S.E.'yi uyandırdı.

Ne olduğunu anlamayan ve gözlerini açmakta zorlanan şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. S.E. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

 

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