Kargoya, "şehre dönmemi bekleyin" dedi; babasının külleri evinin kapısında çalındı

ABD'nin Tennessee eyaletinde yaşayan Thomas Ewing'in, hayatını kaybeden babasının küllerinin bulunduğu kargo paketi, bir hırsız tarafından kendisi evde değilken çalındı.

Babası hayatını kaybettikten sonra Oregon'daki ailesinin yanına gitmesi gereken Ewing, kargo firması FedEx'ten babasının küllerini şubede tutmasını ve teslim etmemesini istedi.

Yerel basına göre Ewing, aile ziyaretinin dönüşünde evinin önüne bırakıldığı belirtilen paketi bulamadı. Komşulara sorduğunda da kargo kutusunun bir süre kapının önünde durduktan sonra "ortadan kaybolduğu" yanıtını aldı.

Ewing, daha sonra FedEx'i evde olmayacağı tarihler konusunda bilgilendirdiğini; şirketten bu sebeple paketin şubede tutulmasını istediğini belirtti. Ewing, FedEx ile bu konuda iletişime geçtiğini ancak şirket kargonun adrese teslim edildiğini ve şirket politikası gereğince sorumluluk kabul edilmeyeceğinin kendisine bildirildiğini ifade etti.

Ewing, ayrıca FedEx'in kendisinden paketin içindekilerin değerini para cinsinden tanımlamasını istediğini, ancak içindekiler babasının külleri ve ondan kalan yadigarlar olduğu için bunu yapamadığını dile getirdi.

Olayın basında geniş yer bulmasının ardından FedEx bir açıklama yayımlayarak "Bu gönderilerin Bay Ewing için ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz ve gerçekleşen olaydan dolayı üzgünüz. Şu anda Bay Ewing'in iddialarını araştırıyoruz ve bu konuda onunla yakından çalışacağız" dedi.