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Yaşam

Hırsız ev sahibinden şikâyetçi oldu!

12 Nisan 2009 11:54



Van'da hırsızlık için bir eve giren kişi, kendisini yakalayan ve darp eden ev sahibinden şikâyetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, F.G'ye ait evin bodrum katına, pencerenin demir parmaklıklarını keserek giren Ö.G, ev sahibi tarafından yakalandı.

Ö.G'yi yakaladıktan sonra darbeden ev sahibi F.G, daha sonra durumu polise bildirdi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından İskele Polis Merkezine götürülen Ö.G. ile ev sahibi F.G'nin ifadeleri alındı.

Hırsızlık amacıyla eve giren Ö.G, kendisini darp ettiği gerekçesiyle ev sahibi F.G.'den şikayetçi oldu.

Ev sahibi de evinde hırsızlık yapmak isteyen Ö.G.'den şikâyetçi olduğunu bildirdi.

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