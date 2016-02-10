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Dünya

Hırsız, çalmak için girdiği arabada uyuyakaldı!

Sabaha kadar araba uyuyan hırsız, gözaltına alındı

10 Şubat 2016 19:41

Tayland'da bir hırsız, camını kırarak girdiği arabanın içinde uyuyakaldı. Sabaha kadar aracın içinde uyuyan hırsızı polis uyandırarak gözaltına aldı.

Bangkok Post'un haberine göre Tayland'ın Pathum Thani şehrinde Somnuek Riabhuad (37) adlı hırsız dün gece sokakta park halinde bulunan bir aracın sol camını kırıp içine girdi. Sabah olay yerinden geçerken camı kırık olan aracı fark eden devriye polisi içeride uyuyan Riabhuad'ı uyandırdı ve aracın kendisine ait olmadığını sordu. Aracın sahibi olan Natthawut Kultrakarn (18) polisleri görünce aracının yanına geldi ve hiçbir eşyasının kaybolmadığını söyledi. 

İlk önce hırsızlıktan dolayı özür dileyen Riabhuad, karakoldaki polis sorgusunda ise gece evine giderken üşüdüğü için camı kırıp arabanın içinde uyuduğunu iddia etti. 

 

Özel mülke zarar vermekten ceza alan Riabhuad'ın sorgusuna devam edilirken olayla ilgili soruşturma da sürüyor.  

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