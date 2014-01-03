Hırsız, bilezikler için hamile kadının bileklerini kesti

İstanbul Sultangazi'de bir eve giren hırsız hamile kadının bileğini keserek bileziklerini çaldı.

Dün akşam saatlerinde 18 yaşındaki Ebru kardaş, Yeni Mahalle'deki evlerinin zilinin çalması üzerine kapıyı açtı. Evde kimse bulunmadığı sırada hırsızın saldırısına uğrayan genç kadın direnmeye çalıştı, ancak hırsız Kardaş'ın bileğini keserek bileziklerini ve küpelerini gasp etti.

3 aylık hamile olduğu öğrenilen Ebru Kardaş, bileğindeki derin kesik nedeniyle ameliyata alındı. Saldırgan ise hala aranıyor.