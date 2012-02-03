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Dünya

Hırsız arayan polisler çatıdan düştü İZMİR (A.A) 

03 Şubat 2012 10:10

-Hırsız arayan polisler çatıdan düştü İZMİR (A.A) - 03.02.2012 - İzmir'in Gaziemir ilçesinde, bir iş yerinin çatısında hırsız arayan iki polis memuru, çatı kaplamasının kırılması üzerine yaklaşık 10 metre yüksekten düşerek yaralandı. Alınan bilgiye göre, Akçay Caddesi 86 numaradaki iş yerinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipte yer alan polis memurları Ali Kuş ve Yusuf Yücetaş, çatıya çıktı. Polis memurları, çatı kaplamasının kırılması üzerine yaklaşık 10 metre yükseklikten ikinci el motosiklet ve hurda alım-satımı yapan iş yerine düştü. Yaralanan polis memurlarından Ali Kuş, Bozyaka'daki İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Yusuf Yücetaş ise Yeşilyurt'taki Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan polis memurlarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı, vücutlarının değişik bölgelerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

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