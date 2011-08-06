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Yaşam

Hiroşima'ya atom bombasının 66. yıldönümü

Japonya'nın Hiroşima kentine atom bombası atılmasının 66. yılı Hiroşima kentinde Japonya Başbakanı Naoto Kan'ın da katıldığı bir törenle anıldı.

06 Ağustos 2011 03:00

T24 - Japonya'nın Hiroşima kentine atom bombası atılmasının 66. yılı Hiroşima kentinde Japonya Başbakanı Naoto Kan'ın da katıldığı bir törenle anıldı.



Hiroşima Barış Mezarlığında düzenlen anma töreni, ABD'nin İkinci Dünya Savaşı sırasında atom bombasını attığı saat olan 08.15'te (TSİ 02.15) bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.


Mezarlığa sarı çiçeklerden oluşan bir çelenk bırakan Kan, Joponya'nın Hiroşima'da yaşanan dehşetin bir daha tekrarlanmayacağına ilişkin verdiği sözü yineledi.


Atom bombasının etkisiyle harabeye dönen bir bina kubbesinin iskeleti önünde her yıl düzenlenen dini ağırlıklı törende, ellerinde Budist ibadetlerinde kullanılan tespihler tutan kalabalık başlarını eğerek saldırıda hayatını kaybedenleri andı.


ABD'nin İkinci Dünya Savaşını bitirmek amacıyla Japonya'nın Hiroşima kentine attığı ilk atom bombası sonucu 350 bin nüfuslu kentte 140 bin kişi hayatını kaybetmişti. Bombanın neden olduğu radyasyon sonucu ortaya çıkan, nesilden nesile geçen genetik hastalıklar sonucu ise Hiroşima kentinde bugün bile insanlar acı çekmeye devam ediyor.



Fukuşima'daki nükleer felaket


Japonya'da 11 Mart'ta meydana gelen deprem ve tsunaminin neden olduğu Fukuşima Nükleer Enerji Santralindeki nükleer felaket, Hiroşima'da düzenlenen törene de damgasını vurdu.


Törenda yaptığı konuşmada Fukuşima'da yaşanan nükleer felakete değinen Kan, Fukuşima Nükleer Santralinde yaşanan çekirdek erimelerinin kendisini, Japonya'nın nükleer enerjiye olan bağımlılığını sona erdirmesi gerektiği konusunda ikna ettiğini söyledi.


Kan, "Nükleer gücün güvenli olduğu efsanesi hakkında ciddi şekilde düşüneceğim, kazanın nedenleri ve güvenliği sağlamak için esaslı tedbirler alınmasıyla, nükleer enerji santrallerine olan bağımlılığın azaltılması konularında tam bir inceleme yapacağım ve nükleer santrallere ihtiyaç duyulmayan bir toplumu amaçlayacağım" diye konuştu.


Konuşmasında Japonya'nın yenilenebilir enerji kaynaklarını benimseyeceği ve nükleer enerjiye daha az itibar edeceğine ilişkin verdiği sözü tekrarlayan Kan, "Japonya ayrıca enerji politikasını en baştan tekrar ele almak için çalışıyor. Nükleer enerjinin güvenli olduğu efsanesine inandığım için derin bir üzüntü duyuyorum" dedi.


Törende konuşan Hiroşima Valisi Kazumi Matsui de Fukuşima krizinin halkı derinden yaraladığını vurgulayarak, Tokyo yönetiminin halkın güvenini yeniden kazanmak için çalışması gerektiğini söyledi.


Kendisi de Hiroşima'ya atılan atom bombasından etkilenen bir ailenin çocuğu olan Matsui, "Japon hükümeti bu gerçeği samimi bir şekilde kabul etmeli ve enerji politikasını derhal gözden geçirmelidir" dedi.


Matsui'nin Fukuşima'daki nükleer felakete değinen konuşmasıyla, onlarca yıldan beri ilk kez bir Hiroşima valisi, geleneksel olarak her yıl düzenlenen anma töreninde Japonya'nın nükleer enerji geliştirme politikasını sorgulamış oldu.


 

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