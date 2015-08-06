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Dünya

Hiroşima'ya atom bombası atılmasının 70. yıldönümü

Ban Ki Moon: Bir daha asla Hiroşimalar yaşanmasın

06 Ağustos 2015 14:24

Bugün, ABD’nin 6 Ağustos 1945 yılında Japonya’nın Hiroşama kentine atom bombası atmasının ve dünyanın atom bombasının yıkıcı etkileri ile tanışmasının üzerinden 70 yıl geçti. Saldırı sonucu 350 bin nüfuslu kentte 140 bin kişi hayatını kaybetmişti. 

Atom bombası atılmasının yıldönümünde Hiroşima Barış Parkı'nda anma töreni düzenlendi. İlk atom bombasına hedef olan Hiroşima'daki tören kentteki bir tapınaktaki çanın çalınmasıyla başladı. Saygı duruşunun ardından Hiroşima Ebedi Alev anıtına çiçekler bırakıldı. Törene 100 kadar ülkenin temsilcisi katıldı.

 

Dünya liderlerini kente çağırdı

 

Törende konuşan Hiroşima Belediye Başkanı Kazumi Matsui, tüm nükleer silahların imha edilmesi çağrısında bulundu. Matsui, İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'nın yaptığı gibi tüm dünya ülkelerinin pasifizm politikası izlemesini istedi. Hiroşima Belediye Başkanı, ABD Başkanı Barack Obama ve diğer dünya liderlerini kente gelerek kurtulanlarla görüşmeyi önerdi.

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un törene gönderdiği mesajda da "Bir daha asla Hiroşimalar, Nagazakiler yaşanmasın çağrısına yer verildi.

Daimi dünya barışı sağlanması için nükleer silahsızlanma çabalarına devam edeceklerini söyleyen Japonya Başbakanı Şinzo Abe de eylül ayında yapılacak BM Genel Kurulu'na tüm nükleer silahların imha edilmesini öngören bir karar tasarısı sunacaklarını açıkladı.

 

CHP'li milletvekilinden soru önergesi

 

Atom bombası saldırılarının yıldönümünde, CHP’li Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı da Akkuyu’da kurulması planlanan Nükleer Güç Santrali’nin bölgeye zararlarının tespit edilmesi için TBMM’ye bir araştırma önergesi vermişti. Önergede, nükleer kazaların yarattığı yıkıcı, yok edici sonuçların en önemli örneklerinden birinin Çernobil kazası olduğu hatırlatılarak, “Binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve çok daha fazlasının sakat kaldığı kazanın ardından 25 yıl geçmesine rağmen sorunlar devam etmektedir. Çernobil bölgesindeki çocuklarda tiroit kanserinin yüzde 200 arttığını, diğer kanser oranlarında ciddi oranda artışlar yaşandığını, sakat bebek doğum oranlarının yükseldiğini, insanların genetik yapılarının bozulduğunu gördük” denilmişti.

Hiroşima saldırısının düzenlendiği ilk gün çoğu çocuk olmak üzere 70 bin kişi hayatını kaybederken, ilerleyen günlerde 200 binden fazla insan radyosyon zehirlenmesinden kaynaklanan yaralar nedeniyle yaşamını yitirdi.

Japonya'da çok sayıda kişi günümüzde hâlâ radyasyonun sonuçlarından ötürü hayatını kaybetmeye devam ediyor.

 

 

 

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