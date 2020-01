Hiroşima'nın 70'inci yıldönümü

İlk atom bombasına hedef olan Hiroşima'daki tören kentteki bir tapınaktaki çanın çalınmasıyla başladı. Saygı duruşunun ardından Hiroşima Ebedi Alev anıtına çiçekler bırakıldı. Törene 100 kadar ülkenin temsilcisi katıldı.

Törende konuşan Hiroşima Belediye Başkanı Kazumi Matsui, tüm nükleer silahların imha edilmesi çağrısında bulundu. Matsui, İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'nın yaptığı gibi tüm dünya ülkelerinin pasifizm politikası izlemesini istedi. Hiroşima Belediye Başkanı, ABD Başkanı Barack Obama ve diğer dünya liderlerini kente gelerek kurtulanlarla görüşmeyi önerdi.

'Bir daha Hiroşimalar yaşanmasın!'

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un törene gönderdiği mesajda da "Bir daha asla Hiroşimalar, Nagazakiler yaşanmasın (No more Hiroshimas. No more Nagasakis)" çağrısına yer verildi.

Daimi dünya barışı sağlanması için nükleer silahsızlanma çabalarına devam edeceklerini söyleyen Japonya Başbakanı Şinzo Abe de eylül ayında yapılacak BM Genel Kurulu'na tüm nükleer silahların imha edilmesini öngören bir karar tasarısı sunacaklarını açıkladı.

İlk atom bombası on binleri öldürdü

6 Ağustos 1945'te ''Enola Gay'' isimli ABD bombardıman uçağı, ''Little Boy - Küçük Çocuk'' adı verilen atom bombasını Hiroşima'ya atmıştı. 350 bin nüfuslu kentte 70 binden fazla kişi aynı gün ölmüş, izleyen aylarda bu rakam 140 bine yükselmişti.

Hiroşima'dan 3 gün sonra Nagazaki'ye de atom bombası atılmıştı. "Fat Man – Şişman Adam" ismi verilen bombada can kaybı 1945 yılı sonuna kadar 70 bine çıkmıştı.

Japonya'da çok sayıda kişi günümüzde hâlâ radyasyonun sonuçlarından ötürü can vermeye devam ediyor.