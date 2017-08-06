Hiroşima’da ölenler anıldı

Hiroşima kentinde 6 Ağustos 1945 tarihinde düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler, binlerce kişi tarafından anıldı. Amerikan B-29 bombardıman uçağından bombanın atıldığı saat olan saat 8:15'te 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Anma törenlerine saldırıdan kurtulanların yanı sıra Japonya Başbakanı Şinzo Abe de katıldı.

Başbakan Abe yaptığı konuşmada, "Burada Hiroşima kentinde nükleerden arınmış bir dünya ve ebedi barışı hayata geçirmek için elimden çabayı gösterme sözümü bir kez daha ifade ediyorum” dedi. Abe atom bombası kurbanlarına, ailelerine ve Hiroşima kenti sakinlerine huzur dileklerini ifade etti.

Japonya, ABD'nin 9 Ağustos tarihinde Nagazaki'ye ikinci bir atom bombası atmasından altı gün sonra teslim olmuş ve İkinci Dünya Savaşı sona ermişti.

"Tekrarlanabilir" uyarısı

Törende bir konuşma yapan Hiroşima Belediye Başkanı Kazumi Matsui, "Bu cehennem geçmişte kalmadı” dedi. Matsui, "Nükleer silahlar var olmaya devam ettikçe ve siyasetçiler bu silahların kullanılma ihtimaliyle tehditlerini sürdürdükçe, bu dehşet her an günümüze de sıçrayabilir. Kendinizi bu zulümden dolayı acı çerken bulabilirsiniz” diye ekledi.

Matsui Japonya'nın da aralarında olduğu nükleer devletlerden, Birleşmiş Milletler'in temmuz ayında kabul ettiği nükleer silahların yasaklanması anlaşmasına katılmasını istedi.

Hiroşima Belediye Başkanı Matsui, konuşmasında Kozey Kore'nin yarattığı nükleer tehdide de değindi. Kuzey Kore yönetiminin Hwasong-14 kıtalararası balistik füze denemeleri, başta ABD olmak üzere çeşitli ülkelerin tepkisini çekiyor. ABD'nin Los Angeles ve Chicago gibi metropolleri, füzelerin menzili içerisinde yer alıyor.

ABD eski Başkanı Barack Obama Mayıs 2016'da Hiroşima'yı ziyaret etmiş, bombardımanın yapıldığı bölgeye giden ilk ABD Başkanı olmuştu. Obama konuşmasında kurban yakınlarından özür dilememişti.

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Reuters, DPA / EC,CÖ