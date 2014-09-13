Hırka-i Şerif Camisi Muhafızlık Konağı TÜRGEV’e verilmiş

25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasına ilişkin hazırlanan TÜRGEV fezlekesinde, Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif Camisi’nin yanındaki Muhafızlık Konağı’nın, eski Başbakan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan başta olmak üzere yönetimini AKP’lilerin oluşturduğu TÜRGEV’e devredildiği iddia edildi.

Fezlekede Bilal Erdoğan, Salih Koç isimli kişiyle yaptığı konuşmada, o dönem restorasyonu yapılan ve kendilerine verilen edilen Muhafızlık Konağı ile ilgili belediyeye restorasyonu çabuk bitirmeleri için baskı yaptığı belirlendi. Restorasyon işlerini yapan Akın İnşaat isimli firmanın da Twitter hesabından 25 Eylül 2013’te, “Hırka-i Şerif Muhafız Konağı 2. Etap Restorasyonu işi tamamlandı... TÜRGEV VAKFI’NA teslim edildi...” mesajı paylaştığı ortaya çıktı.

Canan Coşkun’un Cumhuriyet’teki haberine göre, takipsizlik verilen 25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çocuklarının yönetim kurulunda olduğu TÜRGEV hakkında hazırlanan fezleke, Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif Camisi Muhafızlık Konağı ile ilgili ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı.

Fezlekede, TÜRGEV ofisi ile Fatih-Yeşilay şubesinin aynı binada bulunduğu belirtilerek, Yeşilay’ın kullandığı katı da kullanmak isteyen TÜRGEV’in, Yeşilay’ın kullanması amacıyla Hırka-i Şerif Camisi yanında bulunan tadilatı devam eden eski eser binayı Yeşilay’a tahsis ettiği kaydedildi.

TÜRGEV’e hediye edildi

Hırka-i Şerif yanındaki tarihi binanın TÜRGEV’e hediye edildiğinin iddia edildiği fezlekede, Bilal Erdoğan’ın Yeşilay’ı yerinden çıkarıp bir an önce TÜRGEV’in yerleşmesi ve inşaatın hızlanması için İBB’ye baskı yaptığı anlatıldı. Bilal Erdoğan ile ilgili Salih Koç isimli kişi arasında 18 Temmuz 2013’te 15.47’de geçen konuşmanın tam metni ise şöyle:

Necmeddin Bilal Erdoğan: Yeşilay sizi aradı mı bugün?

Salih Koç: Yo yo

N.B.E.: Yeşilay’dan kimse...

S.K.: yok

N.B.E.: Şimdi ben onlara şöyle dedim Salih Bey ee gidip Hırka-i Şerif’e beraber baksanız ondan sonra ben belediyeye de baskı yaptım bitirin çabuk diye

S.K.: Haa

N.B.E.: Ee ya orası uygun bi yer değil diye konuştuk Ahmet abiyle ama ya başka da yani Yeşilay’ı kurtarabilecek bi şeyimiz yok ya oraya girsinler onlar kullansın 6 ay… Biz nasılsa hediye kullanamayacağız yani.

S.K.: Hım abi tamam şey yapalım ıı

N.B.E.: Sırf yani o onlardan birisi sus payı.

S.K.: …evet

N.B.E.: … Yani bi sizi arayacaklar bir gör orayı gösterin Salih Bey

Tarihçesi

Muhafızlık Konağı, 1851 yılında Sultan Abdülmecid tarafından Hz. Muhammed’in Veysel Karani’ye verdiği Hırka- i Şerif’in muhafazası ve ziyareti için yaptırıldı. Hırka-i Şerif Muhafızlık Konağı, günümüze kadar korunabilmiş ender mimari örneklerden biri. Fatih Belediyesi’nin internet sitesinde verilen bilgiye göre tarihi yapı, restorasyondan sonra kültür merkezi olarak değerlendirilecekti. Zemin kattaki odalar el sanatları ve geleneksel sanat kursları için derslik, kütüphane, misafir kabul ve ofis mekânları olarak kullanılacak; birinci katta yönetim kurulu, müdür, sekreter ve Veysel Karani vârisleri için ayrılmış odalar ve seminer odası bulunacaktı.