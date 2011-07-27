Hıristiyanlık dünyasını karıştıracak keşif

T24 - Denizli'nin antik Hierapolis (Pamukkale) kentinde kazı yapan İtalyan profesör Francesco D'Andria Hz. İsa'nın 12 havarisinden biri olan ve 2 bin yıl önce Romalılar tarafından öldürülen St. Philippus'un mezarını bulduklarını açıkladı.



Prof. Dr. Francesco D'Andria, "İncil'de adı geçen ve Hıristiyan camiası için çok önemli olan St. Philippus'un mezarının bulunması tüm dünyada ses getirecek" dedi.



Hierapolis (Pamukkale) kentinde devam eden kazılara 32 yıldır başkanlık eden İtalyan Prof. Dr. Francesco D'Andria, Hz. İsa'nın 12 havarisinden biri olan St. Philippus'un Hıristiyanlık dinini yaymak için Hierapolis'e geldiğini ve Romalılar tarafından öldürüldüğünü belirtti.



Yıllardır St. Philippus'un mezarını bulmak için çaba harcadıklarını anlatan Prof. Dr. Francesco D'Andria "Bugüne kadar St. Philippus'in mezarının Şehitlik Tepesi'nde olduğu sanılıyordu. Bu bölgede yaptığımız jeofizik araştırmalarda mezarın izine rastlayamadık. Bir ay önce Şehitlik Tepesi'ndeki St. Philippus Kilisesi'nin 40 metre yakınında yeni bir kilise kalıntısı bulduk. Burada yaptığımız kazılarda Hz. İsa'nın havarilerinden St. Philippus'un mezarını bulduk. Henüz mezarı açmadık. Ama bu mezar bir gün mutlaka açılacak. Bu buluş Hıristiyan dünyası ve arkeoloji için çok önemli. Hıristiyanlar buraya hacı olmaya gelecekler" dedi.



Yapısı ve yazıtlardan mezarın St. Philippus'a ait olduğunun anlaşıldığını belirten Prof. Dr. Francesco D'Andria, "İsa'nın 12 havarisinden biri olan St. Philippus şehit kabul edilir. Bu nedenle adına yaptırılan Şehitlik Tepesi'ndeki kiliseye de Martyrion denilir. Arkeologlar yıllardır, St. Philippus'un mezarının bu kilisede olduğunu düşündü. Ama mezarın izi bulunamamıştı. Bir ay önce bulduğumuz kilise kalıntısını temizlerken mezara rastladık ve görkemli mezarı ortaya çıkardık. Yaptığımız inceleme sonucu St. Philippus'un mezarının Bizans dönemine rastlayan 5'inci Yüzyılda adına yaptırılan kiliseden çıkarılıp, yeni bulduğumuz mezara nakledildiğini belirledik. Bu buluş bize büyük heyecan verdi. İncil'de adı geçen ve hristiyan camiası için çok önemli olan St. Philippus'un mezarının bulunması tüm dünyada ses getirecek. İnanç turizmi, arkeoloji ve Hıristiyan dünyası adına önemli bir yapıtı ortaya çıkardık, mutluyuz" diye konuştu.