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Yaşam

Hıristiyan din adamları İstanbul'da

Saint Paul Yılı kapsamında Türkiye'ye gelen Napoli Kardinali Seppe başkanlığındaki heyet, İstanbul'da bazı ziyaretlerde bulundu.

17 Şubat 2009 02:00

Papa 16. Benediktus tarafından ilan edilen "Saint Paul Yılı" kapsamında Türkiye'ye gelen Napoli Kardinali Crescenzio Seppe başkanlığındaki Hıristiyan din adamlarından oluşan heyet, İstanbul'da bazı ziyaretlerde bulundu.

Türkiye'de ilk Hıristiyanlar'dan biri olan Saint Paul'un doğduğu toprakları ziyaret edecek olan 52 kişilik heyet, İstanbul'da ilk olarak Sultanahmet Camisi'ni gezdi.

Cami gezisi sonunda basın mensuplarına bir açıklama yapan Kardinal Seppe, İstanbul'daki ziyaretin resmi bir ziyaret olmadığını belirterek, sanatsal açıdan muhteşem bir şehir olarak tanımladığı İstanbul'da ziyaret ettikleri Sultanahmet Camisi'nin de büyük mimari öneme sahip olduğunu ifade etti.

Seppe başkanlığındaki heyet, Sultanahmet Camisi ziyaretlerinin ardından Fener Rum Patrikhanesi'ne geçerek Patrik Bartholomeos'la görüştü.

Heyet, Türkiye'de bulunacağı 10 gün içerisinde İstanbul'da tarihi yerleri gezdikten sonra Kapadokya, Mersin, Tarsus ve İskenderun'u ziyaret edecek.

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