Hipokrat Yemini'nden “Etnik köken, cinsiyet ve cinsel yönelim ayrımı yapmayacağım" ifadelerinin çıkarıldığı iddia edilmişti; Sakarya Üniversitesi Rektörü: Tercih edilen metinde bu ifadeler yoktu

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Tıp Fakültesi'ndeki yemin töreninde, Hipokrat Yemini''den ‘Cinsiyet, etnik kimlik ve cinsel yönelim ayrımı yapılmayacağına yönelik’ bölümün çıkarıldığı iddiasıyla ilgili konuştu. Tek bir Hipokrat Yeminin bulunmadığını belirten Savaşan, tercih edilen yemin metninde ‘Cinsiyet, etnik kimlik ve cinsel yönelim ayrım yapılmayacağı’ yönünde ifadelerin bulunmadığını söyledi. Savaşan, mezunların okuduğu metinde milliyete göre ayrım yapılmayacağı ifadesinin yer aldığını kaydetti.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sakarya Tıp Fakültesi'ndeki mezuniyet töreninde Hipokrat Andı'ndan 'cinsiyet, etnik kimlik ve cinsel yönelim ayrımı yapılmayacağına yönelik' bölüm çıkartılarak öğrencilerin yemin ettirilmek istendiğini iddia etmişti.

TIKLAYIN - İddia: Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hipokrat yemininden “Etnik köken, cinsiyet ve cinsel yönelim ayrımı yapmayacağım" bölümü çıkarıldı

İddia ile ilgili bir televizyon kanalına bağlanan Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Fatih Savaşan, tek bir Hipokrat Andı'nın bulunmadığını belirterek, tercih edilen yemin metninde ‘Cinsiyet, etnik kimlik ve cinsel yönelim ayrım yapılmayacağı’ yönünde ifadelerin bulunmadığını söyledi.

Savaşan’ın katıldığı programdaki soru ve cevaplar şöyle:

Metin değiştirildi mi?

Sakarya Tıp Fakültesi mezuniyet törenini dün yaptık. Mezuniyet ve yemin törenleri, iki farklı şekilde uygulanıyor. Dün fakültede öğrencilerimiz, yeni hekimlerimiz yeminlerini yaptılar. Hipokrat yemini diye bildiğimiz yemin metni aslında süreci içerisinde gelişen ve hocalarımızın bana aktardığı bilgiye göre, çok sayıda Hipokrat yemini metni mevcut. Dolayısıyla hocalarımızın tercih ettiği bir metin üzerinden öğrencilerimiz mutlu bir şekilde yeminlerini yaptılar ve mezun oldular. Hekimler ordusuna, Sakarya Üniversitesi olarak 108 öğrenci ile katkıda bulunmuş olduk” yanıtını verdi.

Geçen sene okutulan yemin metni bu sene değişti mi?

Farklı yemin metinleri var. Bu yıl okutulan yemin metni de yine bu farklı yemin metinlerinden bir tanesi. Bana verilen bilgiye göre, aslında tek bir Hipokrat yemini metninden bahsetmiyoruz. Biz şunu tercih ediyoruz; bu öğrencilerimizin mezuniyeti, farklı ideolojik ve siyasi nedenlerle yemin metni üzerinden çok fazla örselenmesin.

Tek bir metin varmış da onun içinden bazı şeyler çıkarılmış değil, metinlerden bir tanesi öğrencilerimize sunuldu ve yeminlerini yaptılar.

Sizin seçtiğiniz metinde ‘Cinsiyet, etnik kimlik ve cinsel yönelim ayrım yapılmayacağı’ yönünde bir ifade yoktu o zaman?

Olabilir, vardır. Ben metne baktım; farklı ifadeler olabilir ama milliyete göre ayrım yapılmayacağı ifadesi var. Dolayısıyla değişik metinlerde farklı ifadelendirmeler olabilir. Bizim metinde milliyet ifadesini gördüm. Belki kelime farklılıkları olabilir. Neticede yaptırılan yemin metni, yemin metinlerinden bir tanesi. Oradaki öğrencilerimizin esasında yaptığı yemin, onların toplamda, bir öğrencimizi çıksa da “Ben iyi hekim olacağım’ dese yeterli, her şeyi kapsıyor. Öğrencilerimizin, mezunlarımızın herhangi bir nedenle sağlık hizmeti verirken ayrım yapacağını düşünmek mümkün değil. Dolayısıyla bu siyasi ve ideolojik kamplaşmanın bir öznesi haline gelmese öğrencilerimiz ve mezuniyeti çok memnun oluruz.

Farklı metinler olduğuna göre, farklı öğrenciler kendi gönüllerinde yatan bir metni isteyebilirler ama tüm öğrencilerin istediği bir metin yok.

Yemin töreninden önce öğrenciler, ‘Şu metni okuyalım, hayır bu metni okuyalım’ demişler. Öğrencilerin metin konusunda tartışmaları var. Ancak yemin töreninde bir tartışma olmadan tüm öğrencilerimiz aynı metni okumuşlar.

Okunan metinde ‘Cinsiyet, etnik kimlik ve cinsel yönelim ayrım yapılmayacağı’ yönünde ifadeler zaten yoktu, öyle mi?

İfadesi yoktu derken, bir ifade çıkarılması söz konusu değil. Metinde tüm maddeler yok muydu emin değilim. Ama farklı ifadelerin kullanıldığını düşünebiliriz.

Etnik kimlik, milliyet örneğinde olduğu gibi olabilir ama emin değilim. Biz öğrencilerimize bir şey empoze etmiyoruz ama öğrenciler farklı ifadeleri talep ediyorlar.

Türkiye'deki tıp fakültelerinin mezuniyet törenlerinde kullanılan ve Dünya Tabipler Birliği Cenevre Bildirgesindeki Hekimlik Andı'nın en güncel tercümesi olarak Türk Tabipleri Birliği tarafından yayınlanan metin şöyle:

“Hekimlik mesleğinin bir üyesi olarak;

Yaşamımı insanlığın hizmetine adayacağıma,

Hastanın sağlığına ve esenliğine her zaman öncelik vereceğime,

Hastamın özerkliğine ve onuruna saygı göstereceğime,

İnsan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğime,

Görevimle hastam arasına ; yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin girmesine izin vermeyeceğime ,

Hastamın bana açtığı sırları, yaşamını yitirdikten sonra bile gizli tutacağıma,

Mesleğimi vicdanımla, onurumla ve iyi hekimlik ilkelerini gözeterek uygulayacağıma,

Hekimlik mesleğinin onurunu ve saygın geleneklerini bütün gücümle koruyup geliştireceğime,

Mesleğimi bana öğretenlere, meslektaşlarıma ve öğrencilerime hak ettikleri saygıyı ve minnettarlığı göstereceğime,

Tıbbi bilgimi hastaların yararı ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için paylaşacağıma,

Hizmeti en yüksek düzeyde sunabilmek için kendi sağlığımı, esenliğimi ve mesleki yetkinliğimi korumaya dikkat edeceğime,

Tehdit ediliyor olsam bile, tıbbi bilgilerimi, insan haklarını ve bireysel özgürlüklerini çiğnemek için kullanmayacağıma,

Kararlılıkla, özgürce ve onurum üzerine,

Ant içerim."