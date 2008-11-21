Hipertansiyonu siyah çikolatayla yenin

Anadolu Sağlık Merkezi'nden Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ertan Ökmen Günaydın gazetesine yaptığı açıklamada, siyah çikolatanın hipertansiyona etkilerini anlattı: "Kakaonun içinde damarların genişlemesini sağlayan 'flavanoid' adında bir madde bulunuyor. Damarlar genişleyince, tansiyon düşüyor. Bu nedenle içerdiği kakao oranı yüksek olan siyah çikolata, hipertansiyona çok iyi geliyor. Siyah çikolata alırken, içindeki kakao oranına dikkat etmek gerekiyor. Yararlı olması için siyah çikolatadaki kakao miktarının en az yüzde 60 olması lazım. Beyaz ve sütlü çikolatanın ise, tansiyonu düşürmede herhangi bir etkisi yok."