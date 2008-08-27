Hipertansiyon ve sigara: En tehlikeli ikili

Eğer hipertansiyonlu biriyseniz ve aynı zamanda sigara da kullanıyorsanız, sağlık riskinizin daha arttığını bilmeniz gerekiyor.



Araştırmalara göre, sigara kullanan hipertansiyonluların kalp krizinden ölme riskleri üç kat, inmeden ölme riskleri iki kat artıyor.



Ayrıca hipertansiyonlularda, özellikle hipertansiyonlu erkeklerde alkol kullanımı da çok riskli. Alkol, hipertansiyonun ayarlanmasını güçleştiriyor. Hipertansiyon ilaçlarının yan etkileri artıyor. Depresyon krizlerinin çoğu fazla miktarda alkol alındıktan sonra ortaya çıkıyor.



(Hürriyet)



