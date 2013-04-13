Hipertansiyon sinir yapıyor

Ani sinirlenmenin hipertansiyonun ipuçlarından olduğunu belirten Nefrolog Prof. Dr. Taner Çamsarı, "Kan basıncı yükselen kişiler sinirli olur" dedi.



Hipertansiyonun Türkiye'de yaklaşık 15 milyon kişiyi ilgilendirdiğini dile getiren Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Taner Çamsarı, insanların yüzde 33'ünün hastalığından haberdar olmadığını, yüzde 33'ünün haberdar olup tedavi edilmediğini, geriye kalan kısmının ise tedavi gördüğünü söyledi.

Hipertansiyonun çok ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını vurgulayan Çamsarı, şöyle konuştu:

"Bu hastalığın en kötü yanı, belirti göstermemesi ve sinsi olması. Bir kişide herhangi bir sorun olmaması bile o kişinin hipertansiyon hastası olmadığı anlamına gelmez. Hastalar belki de 10-15 yıl hipertansiyonla yaşıyor ama hiçbir şikayeti yok. Bu sürede hipertansiyon vücuda yapacağını yapıyor. Damar sistemini mahvediyor. Hipertansiyon, bütün organların beslenmesini sağlayan damar sisteminde etkili oluyor. Bu bozulunca da organlar işlevlerini yerine getiremiyor. Damar ağı bozulduğu için beyin, kalp, böbrek, göz ve çeşitli organlarda da sorun çıkıyor. Kalp yetmezliğine, damar kireçlenmesine, beyin damarlarında hasarlara neden oluyor. Hipertansiyon böbrek yetmezliğine neden olan en büyük sebeptir. Hipertansiyon tedavi edilmediği zaman çok önemli sağlık sorunlarına yol açar.'"



'Sinirlillik önemli bir ipucu'



Hipertansiyonun baş ağrısı, ense kökünde ağrı, kulaklarda zonklama yapabildiğine dikkati çeken Çamsarı, "Aniden sinirlenme hipertansiyonun ipuçlarından biridir. Kan basıncı yükselen kişiler sinirli olur. Hipertansiyon sinirlenmeye neden olur" dedi.

Düzenli tansiyon ölçtürmenin önemine işaret eden Çamsarı, "Eskiden tansiyon ölçtürme daha zordu. Şimdi her yerde sağlık ocakları var. Eczanelerde bile ölçtürülebilir. Ya da rahatlıkla satın alınacak aletle kişi tansiyonunu kendi ölçebilir. Birkaç kez ölçümde 14-9 ya da üzeri tansiyon çıkarsa kişide hipertansiyon olasılığı vardır. 13-8 ile 14-9 arası ise sınırdır. Böyle bir durumda da hekime başvurulmalıdır2 diye konuştu.



'Bir sigara yarım saat tansiyon yükseltiyor'



Hipertansiyonu tetikleyen en önemli unsurların başında kilo, tuz, alkol ve sigaranın geldiğinin altını çizen Çamsarı, günlük 18 gram tuz tüketimiyle Türk halkının dünyada en fazla tuz tüketen milletlerin başında geldiğini vurguladı.

Kilo vermenin ve hareketli yaşamın tansiyonu düşürdüğüne işaret eden Çamsarı, "Sigara hipertansiyonda çok önemli faktörlerden biri. Günde içilen 1 sigara tansiyonu yarım saat yükseltir. Bir de bunun günde 20 kez tekrarlandığını düşünün. Alkol kullananlar hipertansif olurlar. Bir kişi hipertansiyon hastası olmak istemiyorsa fazla kilolarından arınacak, spor, düzenli yürüyüş yapacak, bisiklet, yüzme gibi etkinlikler gerçekleştirecek" diye konuştu.