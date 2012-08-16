Hipersonik jet 'X-51A Waverider' başarısız oldu

ABD hava kuvvetlerinin sesten 6 kat hızlı gitmesi için geliştirdiği süper hızlı insansız jet "X-51A Waverider", teknik arıza nedeniyle deneme uçuşu başladıktan 30 saniye sonra kontrolden çıkınca imha edildi.

ABD Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, aracın "kaybedildiği" ifade edilirken, arızanın sebebinin araştırıldığı kaydedildi.

Bu arada Amerikan basını, aracın arıza nedeniyle bilinçli olarak Pasifik'in üzerinde imha edildiğini bildirdi.

Waverider, B-52 uçağıyla gerekli irtifaya çıkarılmış ardından başarılı şekilde uçaktan ayrıldı ancak kısa süre sonra aracın kontrol mekanizmasında arıza olduğu tespit edildi.

Bu, ABD Silahlı Kuvvetleri'nin X-51A tipi süper hızlı hava aracının üçüncü deneme uçuşuydu. İkinci deneme, neredeyse başlayamadan sonra ermişti. Birinci test ise ordu tarafından "bazı problemlere rağmen başarılı" olarak değerlendirilmişti.

Ordunun elindeki dördüncü ve son Waverider'ı ne zaman deneyeceği ise bilinmiyor.

Boeing şirketiyle işbirliği içerisinde üretilen Waverider'ın saatte 7000 kilometrenin üzerine çıkması ve bu hızı 300 saniye koruması öngörülüyordu.

ABD Yönetimi’nin amacı çok kısa bir süre içerisinde dünyanın her yerine ulaşmaya imkân veren bir hava aracı geliştirilmek. Böyle bir jet, New York'tan Londra'ya 1 saatte uçabilecek. Ancak süpersonik jetin ilk etapta askeri amaçlı kullanılması hedefleniyor. Benzer bir teknolojinin yolcu uçaklarında da kullanılmasının ise şimdilik hayal olduğu ifade ediliyor. (Deutsche Welle Türkçe)