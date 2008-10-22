Hipekratif çocuk boşanmada etken

Hiperaktif çocuğa sahip çiftlerin boşanma riskinin daha fazla olduğu ortaya çıktı.



ABD'nin Buffalo Üniversitesinden bilim adamlarının yaptığı araştırma, hiperaktif çocuğa sahip çiftlerin, çocuk 8 yaşına gelmeden önce boşanma riskinin diğer çiftlere göre iki kat fazla olduğunu gösterdi.



Araştırmaya dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu olan 282 ve dikkat eksikliği / hiperaktivite bozukluğu olmayan 206 çocuk katıldı.



Araştırma sonucunda, dikkat eksikliği/ hiperaktivite bozukluğu olanların ebeveynlerinin yüzde 22,7'sinin, diğerlerinin ebeveynlerininse yüzde 12,6'sının boşandığı görüldü.



Psikoloji Profesörü William Pelham, bunun bir çocuğun düzen bozucu davranışının boşanma riskini ne kadar artırdığını gösteren ilk araştırma olduğunu belirterek, hiperaktif bir çocuğa sahip olmanın evliliği yıkan tek neden olduğunu ileri sürmediklerine dikkati çekti.



Pelham, bir çocuğun düzen bozucu davranışının, görünüşe göre, aile içinde stres yaratan diğer sorunlarla birleştiğini, bunun evlilikte çatışmaya neden olduğunu ve sonuç olarak boşanmanın geldiğini ifade etti.



Araştırma, "Journal of Consulting and Clinical Psychology" dergisinin bu ayki sayısında yayımlandı.

