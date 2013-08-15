Hip hopçu Michelle Obama

ABD’nin First Lady’si Michelle Obama, rap albümü için kolları sıvadı. Obama, obeziteye karşı “Haydi Hareket Edelim” kampanyasına destek sağlamak amacıyla derleme bir albüm hazırlıyor.

ABD Başkanı Barack Obama’nın eşi Michelle Obama, hip hop albümü çıkarmaya hazırlanıyor. First Lady, rap yapmayacak. Michelle Obama, sağlıklı beslenme ve egzersiz yapmanın inceliklerini anlatan derleme bir hip hop albümünün öncülüğünü üstleniyor.

Rap'in ruhuna aykırı

Albümden elde edilecek gelir, Michelle Obama’nın obeziteyle mücadele için üç yıldır devam ettirdiği “Haydi Hareket Edelim” kampanyasına aktarılacak. Kampanya, ABD’de büyük bir sorun hâline gelen çocukluk dönemi obezitesine çözüm yaratmak amacıyla başlatılmıştı. Hâliyle albümde yer alan şarkıların büyük bir kısmı da “Haydi hareket edelim, haydi zıplayalım, sağlıklı yaşam” gibi sözlere sahip. Her ne kadar proje şimdiden büyük bir ilgi görse de, rap hayranları bu şarkıların türün doğasına aykırı olduğunu iddia ediyor. Sosyal medyada, “rap’in katledildiği” yönünde yorumlar da mevcut.

Derleme albüm, Obama’nın obeziteye karşı verdiği mücadeleyi desteklemek üzere hazırlandı. First Lady, American Idol’ın kazananı Jordin Sparks, Ashthon Jones, Run DMC grubundan DMC, Doug E. Fresh ve Matisyahu gibi türün sevilen isimlerini de albümde yer almaya ikna etti. Müzik çevreleri, L.A. Reid ve Simon Cowell gibi başarılı yapımcıların artık yepyeni bir rakibi olduğunu söylüyor: Michelle Obama.

Dans da etmişti

Kısa süre içinde raflara çıkması beklenen albümde ayrıca Travis Barker, Ashanti, Ariana Grande ile Smash dizisinin yıldızlarından Jeremy Jordan da rap parçaları seslendirdi. Michelle Obama, kampanyaya dikkat çekmek için daha önce de ünlü komedyen Jimmy Fallon’ın programına katılmıştı. Fallon ile Obama birlikte dans etmiş ve ikilinin görüntüleri birkaç saat içinde internetin en çok izlenen videosu hâline gelmişti.