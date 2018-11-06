Hintli şirketten ABD'ye blockchain üzerinden ticari finansman

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Kasım (DHA) – Hindistan’ın en büyük özel sektör şirketlerinden Reliance Industries (RIL), Birleşik Krallık merkezli HSBC ortaklığıyla ABD’deki müşterilerine bir ticari finansman işlemi gerçekleştirdi.

RIL’nin ABD merkezli küresel kimyasal distribütörü Tricon Energy arasında gerçekleşen işlemin kredi mektubunun oluşturulmasına HSBC ve Hollanda merkezli ING Bank destek olurken, RIL’ın resmi açıklamasında blok zinciri teknolojisi kullanımının iki tarafa da zaman tasarrufu sağladığı vurgulandı. Açıklamada RIL Finans Direktörü Srikanth Venkatachari,”Blok zinciri kullanımı nakliyat işlemlerinde 7 ila 10 gün süren belge işlemlerini tek bir güne indirerek iki tarafa da büyük bir zaman tasarrufu sağlıyor” dedi. HSBC Hindistan Küresel Bankacılık ve Piyasalar Başkanı Hitendra Dave ise ticaret finansmanında blok zinciri teknolojisinin “dönüştürücü gücüne” dikkat çekti ve ekledi:

“Blok zinciri kullanımı ticareti dijitalleştirme adına önemli bir adımdır. Bu teknolojinin ticaret finansmanına kattığı verim etkiyi arttırıyor ve çeşitli işletmeler için likiditenin önünü açıyor.”