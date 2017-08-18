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Hintli sanatçı Aamir Khan'dan Türk hayranlarına mesaj

"Film Türkiye'de gösterime gireceği için, çok heyecanlı ve mutluyum"

18 Ağustos 2017 17:48

Hintli oyuncu Aamir Khan, Türkiye'deki tüm hayranlarına selam gönderdiği videoda, "Dangal" filminin Türkiye'de gösterime gireceği için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirerek, "Filme yönelik tepkilerinizi duymak için sabırsızlanıyorum" dedi.

"Türk hayranlarım bana her zaman sevgi gösteriyor"

Türkiye sinemalarında bugün vizyona girecek "Dangal" filminin başrol oyuncusu Aamir Khan, Türk hayranları için YouTube üzerinden mesaj yayımladı. 

Türk hayranlarının kendisine her zaman sevgi gösterdiğini dile getiren ünlü oyuncu, "Facebook ve Twitter'ıma ne zaman baksam hep iyi dileklerinizi görüyorum. Bunun için de minnettarım.

Her zaman gösterdiğiniz sevgi için çok teşekkür ederim. Türkiye'ye gelmeyi çok istiyorum. Sürekli davet ediyorsunuz ve ben de bir ara geleceğimi söylüyorum fakat henüz bu mümkün olmadı. En yakın zamanda gelmek için elimden geleni yapacağım. Güzel ülkenize gelmek ve hepinizle tanışmak için gerçekten can atıyorum. Umarım filmi beğenirsiniz. Sevgiler" ifadelerini kullandı.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Nitesh Tiwari'nin üstlendiği filmin yapımcılığını ise Aamir Khan ile Kiran Rao üstlendi.

Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmin başrollerinde Khan'ın yanı sıra Saakshi TanwarFatima Sana ShaikhSanya Malhotra ve Zaira Wasim yer aldı.

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