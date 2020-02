Hintli kripto para yatırımcıları işlemlerini ülke dışında yapıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Şubat (DHA) – Hindistan’ın kripto para birimlerine getirdiği katı düzenlemelerin ardından Hintli yatırımcılar, kripto para işlemlerini yurtdışında yaşayan yakınlarının deniz aşırı hesapları aracılığıyla yapmaya başladı.

Yedi farklı kripto para birimi borsasının oluşturduğu Blok Zinciri ve Kripto Para Komitesi (BACC) üyeleri, Hindistan yönetiminin kripto para birimleri düzenlemelerine uyum sağlanabilmesi için kripto para yatırımcıları ve işlemlerini barındıran bir veri tabanı oluşturmayı hedeflerken, The Times of India’da yer alan haberde, “Unocoin, Zebpay, Coinsecure gibi Hintli kripto para borsalarının sanal para birimleri işlemlerindeki düzenlemeleri katılaştırma ve işlemleri inceleme talepleri nedeniyle, Bitcoin taraftarları işlemlerini ABD kripto para borsalarında gerçekleştirmenin daha yaygın bir alternatif olduğunu söylüyor” denildi.

Hindistan yönetimi son günlerde ülkenin kripto para düzenlemelerini güçlendirmek için çeşitli adımlar atarken, yakın bir zamanda da düzenleme taslağının yayınlanacağını duyurdu. Düzenlemeler kapsamında Hindistan yönetimi geçen ay 100 bin kripto para birimi yatırımcısına gelir vergisi ödeme zorunluluğu getirmişti.

The Times of India’da yer alan habere göre Bitcoin cüzdanı Bitlox’un CEO’su Dana L. Cole, Bitocin yatırımının ABD borsalarında bu denli ilgi çekici olmasının gizlilik ilkesi olduğunu vurguladı ve ekledi: “Düşünün ki belirli bir ilaç alıyorsunuz ve birileri sizin işlem verinizi gözlemliyor. Bu kişi sizin verilerinizi büyük ilaç şirketlerine satarsa, şirketler bu tarz bilgileri ilaç fiyatlarını arttırmak için kullanabilir. Yatırımcılar ödemelerini devletten, kurumsal şirketlerden ve hatta ailelerinden bile saklıyor. Büyük veriler ve tüketici takip sitelerinin uygulamaya geçmesi, gizlilik ihtiyacını arttıracaktır.\"