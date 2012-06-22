Hintli iki gazeteci kadına şiddete karşı telefon uygulaması yaptı

Hindistan'da kadınlara karşı şiddete daha fazla sessiz kalmak istemeyen iki gazeteci, kadınların kendilerini daha iyi savunabilmesi için akıllı telefonlar için yeni bir uygulama geliştirdi.

Yeni Delhi sadece Hindistan’ın başkenti değil, aynı zamanda suç olaylarının da başkenti. Dünyanın en büyük demokrasisi Hindistan'ın başkenti, ülke genelinde kadına karşı yönelik şiddetin en çok yaşandığı metropol. Hindistan'daki her dört tecavüzden biri Yeni Delhi'de meydana geliyor. İki gazeteci bu duruma son vermek için harekete geçti ve bir cep telefonu uygulaması geliştirdi.

Şveta Punj, meslektaşı Hindol Sengupta ile geliştirdikleri uygulamadan böyle bahsediyor:

“Kadınların güvenliği bizim için çok önemli bir konu. Ancak bu konuda harekete geçmek yerine, polis ve hükümet suçu sürekli birbirinin üzerine atıyor. Devletin buna karşı harekete geçmemesi ise bizi çileden çıkarıyor. Biz de meseleyi kendi yöntemlerimize göre halletmek istedik. Çünkü teknolojinin gücüne inanıyoruz.”



'Geri Vur'



İki kadın gazeteci, akıllı telefonlar için geliştirdikleri “Fight Back - Geri Vur” isimli uygulama ile şiddetle karşılaşan kadınlara yardımcı olmak istiyor. Günlük hayatta taciz tehlikesiyle karşılaşan kadınların yardıma daha çabuk ulaşmasını sağlayan uygulama, yıllık 100 rupi, yani yaklaşık 1,5 euro karşılığında yüklenebiliyor.

Şveta Punj ve Hindol Sengupta, Yeni Delhi'de büyümüş, otuzlu yaşlarında iki ekonomi gazetecisi. Bundan beş sene önce "whypoll" isimli internet sayfasını açarak, toplumda gündeme gelmeyen sosyal ve siyasî konuları tartışmaya açmak istiyorlardı. Kadına yönelik şiddet de bu konulardan biri. Sengupta, "Fight Back” isimli uygulamanın nasıl işlediğini şöyle anlatıyor: “Diyelim ki akşam dışarı çıkıyorsun. Evden ayrılır ayrılmaz uygulamayı aktive ediyorsun. Böylece uygulama, gittiğin her yerden gps sinyalleri gönderiyor ve izlenebilmeni sağlıyor. Acil bir durumda da şu düğmeye basıyorsun. Beş saniye içinde uygulama otomatik olarak önceden ismini kaydettiğin beş kişiye e-mail ya da mesaj yolluyor. Ayrıca Facebook sayfasının üzerinde de bir sinyal beliriyor. Sonuç olarak, gps bilgileri sayesinde herkes senin nerede olduğunu görebiliyor.”



Şimdilik sadece akıllı telefonlarda



Uygulama yaklaşık altı aydır hizmette. Ama buna rağmen sadece birkaç yüz kadın tarafından kullanılıyor. Şveta Punj, bu sayıyı yükseltmek istediklerini dile getiriyor. Punj, “Bu aşamada ihtiyacımız olan, zaman ve para. Yolculuğumuz henüz yeni başladı. Eğer uygulama umduğumuz ilgiyi görürse, biz de hükümet ve polise harekete geçmeleri konusunda baskı uygulayabiliriz. İşte o zaman Yeni Delhi'deki resmî makamlar, bu durumu ciddiye almak zorunda kalır. Böylece, genellikle cezasız salıverilen suçlular üzerindeki baskı da arttırılabilir” diyor.

Aslında bu uygulama, toplumun zihniyetini değiştirmeye yönelik bir girişim. Şu anda sadece "smartphone" olarak bilinen akıllı telefonlar üzerinden ulaşılabilen uygulamanin yeni versiyonu üzerinde çalışılıyor ve böylece tüm cep telefonları üzerinden kullanılabilmesi amaçlanıyor. Asıl hedef ise uygulamanın ileride nüfusun çoğunluğunun yaşadığı kırsal bölgelere taşınabilmesi.

Hindol Sengupta, “Yaşadığımız toplumsal zorlukları aşmak için, teknolojiyi kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor” diyor.



'Hukuksuzluk kültürü'



Hint toplumu hâlâ ataerkil ve tutucu bir yapıya sahip. Ev içi şiddet, cinsel taciz, tecavüz ve sistematik baskı, kadınların günlük hayatlarında sürekli karşılaştığı sorunlar. Fakat yaşananlar hep gizli saklı kalıyor ve toplum içerisinde tartışılmıyor. Şveta Punj, Hindistan'daki ortamı şöyle özetliyor: “Hindistan'da tam bir hukuksuzluk kültürü var. Eğer erkeklerin tavrını değiştirmek istiyorsak, bu tür yöntemlerle onların gözünü korkutmalıyız.”

Deutsche Welle Türkçe